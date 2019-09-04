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16:34   4 Сентября 2019
Россия

Поклонская назвала провокацией заявление МИД Болгарии о победе над нацизмом

Поклонская назвала провокацией заявление МИД Болгарии о победе над нацизмом

Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала провокацией призыв Болгарии не считать борьбу Красной армии с фашистами освобождением Европы. Об этом она написала 4 сентября в Facebook.

По мнению Поклонской, такой позиции могут придерживаться только невежды. Она также добавила, что люди, живущие в Болгарии, не поддерживают таких взглядов. 

«Болгарский народ является мудрым и отделяет правду от лжи, которая в последнее время заливает мир с высоких трибун «ораторов», – считает депутат. 

Ранее МИД Болгарии заявил, что Россия не должна упоминать термин «освобождение», говоря о борьбе СССР с нацизмом в годы Второй мировой войны. Ведомство призвало Москву вспомнить о полувековых репрессиях, деформированном экономическом развитии и оторванности Болгарии от процессов в европейских странах. Дипломаты считают, что именно действия Красной армии привели к перечисленным событиям. 

В свою очередь, в России напомнили о недопустимости таких высказываний. Председатель комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал такое заявление аморальным. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #болгария #общество

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