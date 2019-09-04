Поклонская назвала провокацией заявление МИД Болгарии о победе над нацизмом

Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала провокацией призыв Болгарии не считать борьбу Красной армии с фашистами освобождением Европы. Об этом она написала 4 сентября в Facebook.

По мнению Поклонской, такой позиции могут придерживаться только невежды. Она также добавила, что люди, живущие в Болгарии, не поддерживают таких взглядов.

«Болгарский народ является мудрым и отделяет правду от лжи, которая в последнее время заливает мир с высоких трибун «ораторов», – считает депутат.

Ранее МИД Болгарии заявил, что Россия не должна упоминать термин «освобождение», говоря о борьбе СССР с нацизмом в годы Второй мировой войны. Ведомство призвало Москву вспомнить о полувековых репрессиях, деформированном экономическом развитии и оторванности Болгарии от процессов в европейских странах. Дипломаты считают, что именно действия Красной армии привели к перечисленным событиям.

В свою очередь, в России напомнили о недопустимости таких высказываний. Председатель комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал такое заявление аморальным.