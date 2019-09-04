Памфилова заявила о полной готовности избирательной системы к выборам

Избирательная система на 100 процентов готова к единому дню голосования, который состоится 8 сентября, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в среду, 4 сентября.

«Все, и система безопасности, и по оснащенности участков… бюллетени напечатаны, списки избирателей проверены», — уточнила она.

Председатель добавила, что сегодня завершается формирование списка наблюдателей и сбор заявлений по программе «Мобильный избиратель».

Вместе с тем, она заявила, что технология «Умного голосования» от «оппозиции» не нарушает избирательного законодательства. По ее словам, проект не имеет отношения к работе Центризбиркома «в том смысле, что это не подпадает под анализ правоприменения и так далее».

«Это личное дело каждого человека — прислушаться к себе или не прислушаться и поддаться на убеждения того или иного участника процесса. Политические дискуссии, которые ведутся по этому поводу, меня абсолютно не интересуют», — заявила она.

8 сентября в ряде российских регионов пройдут выборы разного уровня. В частности, в Новгородской, Орловской, Свердловской областях и Хабаровском крае состоится дополнительное голосование в Государственную думу.