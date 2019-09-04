Взрыв прогремел на западе сирийской провинции Дераа, пострадали четверо военных

Четверо сирийских военных пострадали в среду в провинции Дераа, в результате устроенного террористами взрыва в районе Зейзун.

Об этом сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA.

«Заложенное террористами взрывное устройство сработало сегодня утром в районе на западе Дераа, в результате ранения различной степени тяжести получили четверо военных», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что все пострадавшие госпитализированы.

Напомним: в минувшую субботу в провинции Дераа в Сирии взорвался заминированный террористами военный автомобиль, в результате чего также пострадали несколько военных.