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16:32   4 Сентября 2019
Россия

Металлическая конструкция упала на ребенка в парке в Чувашии

Металлическая конструкция упала на ребенка в парке в Чувашии

Семилетний ребенок пострадал из-за падения декоративной металлической конструкции в парке Новочебоксарска. Прокуратура Чувашии начала проверку по факту произошедшего.

Инцидент случился в понедельник, 2 сентября, в парке культуры и отдыха «Ельниковская роща».

В ходе проверки было установлено, что неустойчивая декоративная металлическая конструкция в виде белки рухнула на семилетнего мальчика. Ребенок получил травмы и был госпитализирован в республиканскую детскую клиническую больницу.

Против директора парка возбудили дело об административном правонарушении за ненадлежащее содержание элементов благоустройства. 

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Автор: Виктория Разумовская
#дети #чп #парк #чувашия

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