Металлическая конструкция упала на ребенка в парке в Чувашии
Семилетний ребенок пострадал из-за падения декоративной металлической конструкции в парке Новочебоксарска. Прокуратура Чувашии начала проверку по факту произошедшего.
Инцидент случился в понедельник, 2 сентября, в парке культуры и отдыха «Ельниковская роща».
В ходе проверки было установлено, что неустойчивая декоративная металлическая конструкция в виде белки рухнула на семилетнего мальчика. Ребенок получил травмы и был госпитализирован в республиканскую детскую клиническую больницу.
Против директора парка возбудили дело об административном правонарушении за ненадлежащее содержание элементов благоустройства.