Металлическая конструкция упала на ребенка в парке в Чувашии

Семилетний ребенок пострадал из-за падения декоративной металлической конструкции в парке Новочебоксарска. Прокуратура Чувашии начала проверку по факту произошедшего.

Инцидент случился в понедельник, 2 сентября, в парке культуры и отдыха «Ельниковская роща».

В ходе проверки было установлено, что неустойчивая декоративная металлическая конструкция в виде белки рухнула на семилетнего мальчика. Ребенок получил травмы и был госпитализирован в республиканскую детскую клиническую больницу.

Против директора парка возбудили дело об административном правонарушении за ненадлежащее содержание элементов благоустройства.