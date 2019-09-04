Мединский назвал убожеством то, что взрослые читают комиксы

Глава министерства культуры России Владимир Мединский рассказал о своем отношении к комиксам на открытии Московской международной книжной выставки-ярмарки 4 сентября.

Он уверен, что такой вид литературы ориентирован на тех, «кто плохо умеет читать». Поэтому министр относится к нему крайне негативно.

«Что такое комиксы? В принципе, как вам сказать, это не еда», — заметил он.

Мединский считает, что комиксы предназначены для детей, которые только учатся читать, то есть до семи-восьми лет.

«Но взрослому человеку читать комиксы, мне кажется это убожеством», — заявил глава Минкульта.

Московская международная книжная выставка-ярмарка проходит на ВДНХ с 4 по 8 сентября. Стоит отметить, что событие проходит в столице с 1977 года. Посетители мероприятия могут познакомиться с литературой из разных стран мира.