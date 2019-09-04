Климов считает, что Запад использует выборы в МГД для дестабилизации ситуации в России

Глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заявил, что зарубежные оппоненты воспользовались выборами в Мосгордуму для организации протестов и дестабилизации политической ситуации в столице.

Об этом сообщает ФАН в среду, 4 сентября. По словам парламентария, информацию распространяли зарубежные масс-медиа, в соцсетях и так называемые «активисты».

«Наших зарубежных оппонентов интересует не Мосгордума, делается это все для дискредитации федеральных властей и дестабилизации ситуации в столице», — заявил Климов за заседании комиссии.

Климов уверен, что Запад хочет сделать все возможное для сдерживания России. Для этого зарубежные кураторы попыталисьорганизовать массовые погромы в Москве наподобие тех, что прошли летом в Гонконге.

«Теперь зарубежные кураторы пытаются развернуть протесты с выборной тематики на правозащитную», — добавил он.

В качестве примера сенатор привел заявление беглого олигарха Михаила Ходорковского о создании якобы «рабочей группы», которая будет «коммуницировать с зарубежными лидерами». При этом словно по команде зарубежные СМИ стали рекламировать фильм «Гражданин X».

В конце июля в Москве начались незаконные акции. Организаторами выступают экс-кандидаты в Мосгордуму, которым отказали в регистрации. Причина отказа соратникам Навального проста и прописана в законе — количество «бракованных» подписей превысило допустимый порог. Так, у Соболь в подписных листах выявили автографы умерших людей, дубли и подделки. Рисовкой подписей занимались специально нанятые люди.

Ранее в полиции сообщили, что в несогласованном московскими властями митинге 31 августа поучаствовали всего 750 человек. Перед мероприятиям сотрудники ДПС перехватили автобус с людьми, которые должны были за деньги устроить дебош на субботней акции «оппозиции». На каждой из незаконных акции присутствовали такие «гастролеры», которые даже не могут сказать, чему посвящено событие. Это в очередной раз доказывает отсутствие поддержки «навальнистов» среди москвичей.