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16:25   4 Сентября 2019
Россия

Лимаренко сообщил Госсовету РФ реальные проблемы жителей Сахалина и Курил

Лимаренко сообщил Госсовету РФ реальные проблемы жителей Сахалина и Курил

Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко в среду, 4 сентября, выступил на заседании Госсовета РФ и посвятил доклад не отчету по экономическим показателям и планам, а реальным проблемам местных жителей. По его словам, жители Сахалина и Курил ощущают несправедливость. 

Острова поставляют нефть, газ, уголь, но не получают никаких преимуществ. Валерий Лимаренко напомнил, что в области цены на бензин выше, чем в Москве или соседнем Приморском крае. Врио губернатора предложил предусмотреть меры поддержки в национальной программе, чтобы сахалинцы и курильчане покупали бензин по нормальным ценам. 

Другой показательный пример с жильем. Катастрофическое землетрясение на острове Сахалин в 1995 году полностью разрушило поселок Нефтегорск всего за 17 секунд, из 3197 жителей погибли 2040 человек. Прошло 25 лет, а люди до сих пор живут в аварийных домах, которые почему-то не включили в программу расселения.

«Я был в этих домах, и на земле ситуация видится совсем иначе»,  — добавил Валерий Лимаренко.

Пригласил федеральных чиновников, которые отвечают за программу, на Сахалин, чтобы они лично убедились в состоянии дел, продолжил врио губернатора. Валерий Лимаренко напомнил, что президент РФ Владимир Путин не только поддержал предложение, но и поручил прислать специальную комиссию.

«Считаю, что пришло время говорить о проблемах Сахалина и Курил прямо и отстаивать интересы региона», — резюмировал он.

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Автор: Анатолий Кубарев
#жилье #бензин #сахалинская область #лимаренко

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