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15:45   4 Сентября 2019
Россия

Хэдлайнером бесплатного фестиваля в Москве станет американский рэпер Xzibit

Хэдлайнером бесплатного фестиваля в Москве станет американский рэпер Xzibit

Хэдлайнером бесплатного фестиваля в Москве станет американский рэпер Xzibit. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов. Концерт состоится в субботу, 7 сентября, на площади Промышленности ВДНХ.

Кроме известного рэпера на фестивале «Ритм моего города» выступят другие артисты. Также гостей ожидают мастер-классы по битбоксу, диджеингу, битмейкингу и конкурс рэперов.

Фестиваль «Ритм моего города» проходит в столице с 7 августа до 7 сентября. Финальный концерт пройдет 7 сентября в 21:00.

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Автор: Ольга Воскресенская
#рэпер #музыка

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