Хэдлайнером бесплатного фестиваля в Москве станет американский рэпер Xzibit. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов. Концерт состоится в субботу, 7 сентября, на площади Промышленности ВДНХ.

Кроме известного рэпера на фестивале «Ритм моего города» выступят другие артисты. Также гостей ожидают мастер-классы по битбоксу, диджеингу, битмейкингу и конкурс рэперов.

Фестиваль «Ритм моего города» проходит в столице с 7 августа до 7 сентября. Финальный концерт пройдет 7 сентября в 21:00.