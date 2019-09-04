Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Генпрокуратура высоко оценила работу силовиков на митингах в Москве

Генпрокуратура высоко оценила работу силовиков на митингах в Москве

 Депутат Чернышов предложил преподавать историю через комиксы

Депутат Чернышов предложил преподавать историю через комиксы
Видео «кривляний» Богдана на выступлении Порошенко выложили в сеть

Видео «кривляний» Богдана на выступлении Порошенко выложили в сеть

 Нацбанк Грузии ужесточит монетарную политику

Нацбанк Грузии ужесточит монетарную политику

Взрыв прогремел на западе сирийской провинции Дераа, пострадали четверо военных

Взрыв прогремел на западе сирийской провинции Дераа, пострадали четверо военных

 Судан захотели исключить из списка США государств-спонсоров терроризма

Судан захотели исключить из списка США государств-спонсоров терроризма

Генпрокуратура высоко оценила работу силовиков на митингах в Москве

Генпрокуратура высоко оценила работу силовиков на митингах в Москве

 Депутат Чернышов предложил преподавать историю через комиксы

Депутат Чернышов предложил преподавать историю через комиксы
Видео «кривляний» Богдана на выступлении Порошенко выложили в сеть

Видео «кривляний» Богдана на выступлении Порошенко выложили в сеть

 Нацбанк Грузии ужесточит монетарную политику

Нацбанк Грузии ужесточит монетарную политику

Взрыв прогремел на западе сирийской провинции Дераа, пострадали четверо военных

Взрыв прогремел на западе сирийской провинции Дераа, пострадали четверо военных

 Судан захотели исключить из списка США государств-спонсоров терроризма

Судан захотели исключить из списка США государств-спонсоров терроризма

15:52   4 Сентября 2019
Россия

Онлайн-марафон «Ночь выборов-2019» пройдет в Москве, Петербурге и Уфе

Онлайн-марафон «Ночь выборов-2019» пройдет в Москве, Петербурге и Уфе

Онлайн-марафон «Ночь выборов-2019» пройдет 8 сентября в трех российских городах — Москве, Петербурге и Уфе. Старт мероприятия —шесть вечера. Участники обсудят итоги голосования и понаблюдают за ходом выборов в реальном времени.

«Онлайн-марафон будет проходить под лозунгом «Только для своих», — отмечается на сайте  проекта.

Поучаствовать в «Ночи выборов» смогут журналисты, блогеры, наблюдатели, сотрудники избиркомов, общественники, члены партий, депутаты и кандидаты в депутаты. В Москве мероприятие стартует по адресу: Берсеневская набережная, дом 6, строение 3, («Красный октябрь»). В Петербурге — на Красногвардейской площади, дом 3.

Онлайн-марафон «Ночь выборов» пройдет в четвертый раз. В сентябре 2018  года марафон попал в Книгу рекордов России как самая просматриваемая онлайн-трансляция.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#выборы #единый день голосования

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...