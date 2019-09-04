Онлайн-марафон «Ночь выборов-2019» пройдет в Москве, Петербурге и Уфе

Онлайн-марафон «Ночь выборов-2019» пройдет 8 сентября в трех российских городах — Москве, Петербурге и Уфе. Старт мероприятия —шесть вечера. Участники обсудят итоги голосования и понаблюдают за ходом выборов в реальном времени.

«Онлайн-марафон будет проходить под лозунгом «Только для своих», — отмечается на сайте проекта.

Поучаствовать в «Ночи выборов» смогут журналисты, блогеры, наблюдатели, сотрудники избиркомов, общественники, члены партий, депутаты и кандидаты в депутаты. В Москве мероприятие стартует по адресу: Берсеневская набережная, дом 6, строение 3, («Красный октябрь»). В Петербурге — на Красногвардейской площади, дом 3.

Онлайн-марафон «Ночь выборов» пройдет в четвертый раз. В сентябре 2018 года марафон попал в Книгу рекордов России как самая просматриваемая онлайн-трансляция.