Экс-депутат Украины назвал неуместным кривляния Богдана за спиной Порошенко в Раде

Депутат Верховной рады Украины V- VII созывов Спиридон Килинкаров считает неуместными кривляния главы администрации президента Андрея Богдана за спиной экс-главы государства Петра Порошенко, когда он выступал с речью в парламенте.

«Политике Сегодня» бывший депутат рассказал, что попытка пародии Богдана его не рассмешила, хотя к Порошенко он относится крайне негативно.

«У меня Порошенко не вызывает никаких симпатий. Я его считаю военным преступником. Если кто-то в такой форме выражает свое негодование в отношении этого лицемера, циника, барыги, я ровно к этому отношусь. Но мне от этого не смешно», — сказал Килинкаров.

Поведение Богдана он объяснил отсутствием у него какого-либо политического опыта. Но напомнил, что Рада - это не место для пародий.

«Было бы гораздо интереснее, если бы господин Богдан и команда, которую он имеет честь представлять, все-таки занялись вопросами привлечения Порошенко к уголовной ответственности за военные преступления, которые он совершил, а также за коррупционные схемы, в которых он участвовал. Это было бы более эффективно, чем просто пародировать», — напутствовал опытный депутат.

Ранее в интернете опубликовали видео «сценки» в Раде. На трибуну поднялся бывший президент, а ныне - глава «Европейской солидарности» Порошенко, чтобы высказаться на тему лишения депутатов неприкосновенности. За его спиной глава администрации нового президента Зеленского Андрей Богдан поднимал руки, корчил рожи, чем вызывал смех в зале.