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16:00   4 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Видео «кривляний» Богдана на выступлении Порошенко выложили в сеть

Видео «кривляний» Богдана на выступлении Порошенко выложили в сеть

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан решил попробовать себя в пародии во время выступления бывшего главы страны Петра Порошенко. Видео инцидента опубликовали в Twitter.

Глава «Европейской солидарности» выступал в речью на тему снятия депутатской неприкосновенности. В это время за его спиной происходила пантомима: Богдан кривлялся, поднимал руки вверх и смеялся.

На видеохостинг YouTube также выложили ролик, на котором украинский президент Владимир Зеленский, предположительно, реагирует на происходящее. На динамичной нарезке он сперва «фейспалмит» и мнется в кресле, а после встает и начинает бурно аплодировать.

Напомним, что во вторник, 3 сентября, парламентарии в окончательном чтении приняли законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января будущего года. Документ поддержали 373 депутата.

Депутатская и судейская неприкосновенности закреплены в Конституции Украины. Чтобы внести правки в Основной закон необходимо направить инициативу в Конституционный суд. При положительном решении Рада может принять законопроект в первом чтении, если его одобрят более 226 парламентариев. На второй сессии уже необходима поддержка в минимум 300 голосов.

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Автор: Анна Манц
#порошенко #украина #депутатская неприкосновенность #зеленский #богдан

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