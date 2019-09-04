США изучают идею Макрона предоставить кредитную линию Ирану для сохранения СВПД

Американский представитель в Европейском союзе Гордон Сондлэнд в среду, 4 сентября, подтвердил, что Вашингтон изучает предложение французского лидера Эммануэля Макрона о предоставлении кредитной линии Ирану, обеспеченной поставками нефти. По его словам, сейчас окончательного решения нет.

Ранее руководство Франции сообщало, что не убедило США согласиться на предоставление Ирану кредитной линии в размере 15 миллиардов долларов​​​. Гордон Сондлэнд ответил, что правительство США изучает идею Макрона, однако американская политика заключается в поддержании максимального давления на Иран.

«Вопрос кредитной линии изучается, но на данный момент никаких других комментариев нет», — сказал представитель США в ЕС.

Ранее заместитель иранского министра иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что возврат к реализации ядерной сделки зависит от предоставления Тегерану кредитной линии на 15 миллиардов долларов до конца 2019 года.