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Судан захотели исключить из списка США государств-спонсоров терроризма

15:44   4 Сентября 2019
Весь мир

США изучают идею Макрона предоставить кредитную линию Ирану для сохранения СВПД

США изучают идею Макрона предоставить кредитную линию Ирану для сохранения СВПД

Американский представитель в Европейском союзе Гордон Сондлэнд в среду, 4 сентября, подтвердил, что Вашингтон изучает предложение французского лидера Эммануэля Макрона о предоставлении кредитной линии Ирану, обеспеченной поставками нефти. По его словам, сейчас окончательного решения нет.

Ранее руководство Франции сообщало, что не убедило США согласиться на предоставление Ирану кредитной линии в размере 15 миллиардов долларов​​​. Гордон Сондлэнд ответил, что правительство США изучает идею Макрона, однако американская политика заключается в поддержании максимального давления на Иран.

«Вопрос кредитной линии изучается, но на данный момент никаких других комментариев нет», — сказал представитель США в ЕС.

Ранее заместитель иранского министра иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что возврат к реализации ядерной сделки зависит от предоставления Тегерану кредитной линии на 15 миллиардов долларов до конца 2019 года.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #франция #иран #свпд

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