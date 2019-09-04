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 Судан захотели исключить из списка США государств-спонсоров терроризма

Судан захотели исключить из списка США государств-спонсоров терроризма

16:10   4 Сентября 2019
Весь мир

Судан захотели исключить из списка США государств-спонсоров терроризма

Судан захотели исключить из списка США государств-спонсоров терроризма

Глава МИД Германии Хейко Масс заявил, что Берлин поможет Судану восстановить экономику и достичь мира с вооруженными группами. Об этом 4 сентября сообщает агентство Star Tribune.

Масс, выступая на совместной пресс-конференции с суданским премьером Абдаллой Хамдоком, заявил, что Германия обсудит экономическое сотрудничество с новым правительством страны. Также Берлин поднимет вопрос об исключении Судана из списка государств-спонсоров терроризма.

Судан с 1993 года по решению США числится в списке стран-спонсоров терроризма. В 2017 году Вашингтон заявил о готовности исключить его из списка, но процесс затянулся из-за массовых протестов в стране. После стабилизации ситуации с митингами со страны снимут статус спонсора терроризма, пообещали в США.

«Мы ожидаем большого прорыва, который приведет к исключению Судана из списка террористов», — сказал суданский премьер. 

Судан захотели исключить из списка США государств-спонсоров терроризма

Если Судан исключат списка, он сможет обратиться за помощью к Международному валютному фонду и Всемирному банку и возродить убитую экономику. 

Кроме этого, Хамдок заявил о готовности работать с повстанческими группировками для достижения устойчивого мира. В таком случае удастся сократить военные расходы государства, составляющие 80% от всего бюджета. 

Также германский министр в ходе визита встретился с главой Суверенного совета Судана Абдель-Фаттахом Бурханом. Во время переговоров он обозначил важность передачи власти гражданскому правительству. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #германия #политика #судан #общество #весь мир

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