Судан захотели исключить из списка США государств-спонсоров терроризма

Глава МИД Германии Хейко Масс заявил, что Берлин поможет Судану восстановить экономику и достичь мира с вооруженными группами. Об этом 4 сентября сообщает агентство Star Tribune.

Масс, выступая на совместной пресс-конференции с суданским премьером Абдаллой Хамдоком, заявил, что Германия обсудит экономическое сотрудничество с новым правительством страны. Также Берлин поднимет вопрос об исключении Судана из списка государств-спонсоров терроризма.

Судан с 1993 года по решению США числится в списке стран-спонсоров терроризма. В 2017 году Вашингтон заявил о готовности исключить его из списка, но процесс затянулся из-за массовых протестов в стране. После стабилизации ситуации с митингами со страны снимут статус спонсора терроризма, пообещали в США.

«Мы ожидаем большого прорыва, который приведет к исключению Судана из спис ка террористов», — сказал суда нский премьер.

Если Судан исключат списка, он сможет обратиться за помощью к Международному валютному фонду и Всемирному банку и возродить убитую экономику.

Кроме этого, Хамдок заявил о готовности работать с повстанческими группировками для достижения устойчивого мира. В таком случае удастся сократить военные расходы государства, составляющие 80% от всего бюджета.