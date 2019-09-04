Член СПЧ Борисов уличил «Голос» в публикации фейков о нарушениях на выборах

Больше половины сообщений о нарушениях в ходе предвыборной кампании в Москве, которые публикует движение «Голос» на специальном сайте-карте, являются фейками. Об этом на пресс-конференции заявил сопредседатель мониторинговой группы по выборам СПЧ Игорь Борисов.

«Мы сталкиваемся с увеличением фейковых новостей, направленных на дискриминацию выборов. Те сообщения, которые мы видим на «Карте нарушений на выборах», 61% из них не является нарушением закона. Недостоверная информация дискредитирует институт выборов, вводит в заблуждение избирателя», — заявил Борисов.

Он привел несколько примеров. Например, на «Карте нарушений» и в соцсетях распространялось сообщение о том, то ТИК Северное Бутово нарушает сроки передачи актов регистрации в вышестоящую избирательную комиссию. Мобильная группа, выехавшая на место, ничего подобного не обнаружила — все документы переданы. Или сообщение о том, что на информационном стенде в детсаду висит политическая агитация за одного из кандидатов в Мосгордуму

«Что на самом деле? Стенд находится за пределами детсада, а агитационный плакат — на противоположной от детсада стороне. Волонтеры ездят и перепроверяют все факты», — сказал Борисов.

Мониторинговая группа при СПЧ направила накануне в движение «Голос» требование исправить статистку на сайте и изменить само его название. Ответа пока не последовало.

«Мы прекрасно понимаем, что есть выгодополучатели от публикации фейковой информации. Это и политики, к сожалению, и в коммерческой среде. Есть интерес и у так называемых западных партнеров. С одной стороны они у себя принимают жесткие антифейковые законы. Как во Франции, например. А у нас считают, что свобода слова может быть недостоверной», — подчеркнул правозащитник.

8 сентября по всей стране состоится единый день голосования. В частности, в 16 регионах пройдут выборы губернаторов. В Москве будут выбирать депутатов Мосгордумы.