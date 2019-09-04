Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Генпрокуратура высоко оценила работу силовиков на митингах в Москве

Генпрокуратура высоко оценила работу силовиков на митингах в Москве

 Депутат Чернышов предложили преподавать историю через комиксы

Депутат Чернышов предложили преподавать историю через комиксы
Видео «кривляний» Богдана на выступлении Порошенко выложили в сеть

Видео «кривляний» Богдана на выступлении Порошенко выложили в сеть

 Нацбанк Грузии ужесточит монетарную политику

Нацбанк Грузии ужесточит монетарную политику

Взрыв прогремел на западе сирийской провинции Дераа, пострадали четверо военных

Взрыв прогремел на западе сирийской провинции Дераа, пострадали четверо военных

 Судан захотели исключить из списка США государств-спонсоров терроризма

Судан захотели исключить из списка США государств-спонсоров терроризма

Генпрокуратура высоко оценила работу силовиков на митингах в Москве

Генпрокуратура высоко оценила работу силовиков на митингах в Москве

 Депутат Чернышов предложили преподавать историю через комиксы

Депутат Чернышов предложили преподавать историю через комиксы
Видео «кривляний» Богдана на выступлении Порошенко выложили в сеть

Видео «кривляний» Богдана на выступлении Порошенко выложили в сеть

 Нацбанк Грузии ужесточит монетарную политику

Нацбанк Грузии ужесточит монетарную политику

Взрыв прогремел на западе сирийской провинции Дераа, пострадали четверо военных

Взрыв прогремел на западе сирийской провинции Дераа, пострадали четверо военных

 Судан захотели исключить из списка США государств-спонсоров терроризма

Судан захотели исключить из списка США государств-спонсоров терроризма

16:31   4 Сентября 2019
Россия

Член СПЧ Борисов уличил «Голос» в публикации фейков о нарушениях на выборах

Член СПЧ Борисов уличил «Голос» в публикации фейков о нарушениях на выборах

Больше половины сообщений о нарушениях в ходе предвыборной кампании в Москве, которые публикует движение «Голос» на специальном сайте-карте, являются фейками. Об этом на пресс-конференции  заявил сопредседатель мониторинговой группы по выборам СПЧ Игорь Борисов. 

«Мы сталкиваемся с увеличением фейковых новостей, направленных на дискриминацию выборов. Те сообщения, которые мы видим на «Карте нарушений на выборах», 61% из них не является нарушением закона. Недостоверная информация дискредитирует институт выборов, вводит в заблуждение избирателя», — заявил Борисов. 

Член СПЧ Борисов уличил «Голос» в публикации фейков о нарушениях на выборах в Москве

Он привел несколько примеров. Например, на «Карте нарушений» и в соцсетях распространялось сообщение о том, то ТИК Северное Бутово нарушает сроки передачи актов регистрации в вышестоящую избирательную комиссию. Мобильная группа, выехавшая на место, ничего подобного не обнаружила — все документы переданы.  Или сообщение о том, что на информационном стенде в детсаду висит политическая агитация за одного из кандидатов в Мосгордуму 

«Что на самом деле? Стенд находится за пределами детсада, а агитационный плакат — на противоположной от детсада стороне. Волонтеры ездят и перепроверяют все факты», — сказал Борисов. 

Мониторинговая группа при СПЧ направила накануне в движение «Голос» требование исправить статистку на сайте и изменить само его название. Ответа пока не последовало. 

«Мы прекрасно понимаем, что есть выгодополучатели от публикации фейковой информации. Это и политики, к сожалению, и в коммерческой среде. Есть интерес и у так называемых западных партнеров. С одной стороны они у себя принимают жесткие антифейковые законы.  Как во Франции, например. А у нас считают, что свобода слова может быть недостоверной»,  — подчеркнул правозащитник. 

8 сентября по всей стране состоится единый день голосования. В частности, в 16 регионах пройдут выборы губернаторов. В Москве будут выбирать депутатов Мосгордумы. 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Владимирова
#спч #единый день голосования #мосгордума #игорь борисов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...