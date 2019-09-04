Гудков сбежал в Болгарию, испугавшись прокурорской проверки по запросу ФАН

Прокуратуры города Москвы и Московской области проверят деятельность Дмитрия Гудкова, а также его родственников Геннадия и Марии по факту расследования ФАН. Агенство утверждает, что семья Гудковых зарабатывает рэкетом, налоговыми махинациями.

В связи с этим редакция обратилась к Генпрокуратуре с просьбой проверить деятельность клана «оппозиционеров».

Журналисты ФАН узнали, что Гудков-старший является известным в Подмосковье авторитетом. Без его ведома, в частности, нереально получить подряд на работы по ЖКХ. При этом Гудков требует «откаты» почти в 40 процентов от суммы контракта. Мать Дмитрия тоже нелегально зарабатывает — фирма «Вариант», которую она возглавляет, регулярно выигрывает один и тот же тендер.

Ранее Гудкова выпустили после административного ареста. Сразу после освобождения он сбежал в Болгарию. Агентство пишет, что причиной такого спешного побега является расследование, а также прокурорская проверка. Его бегство в очередной раз доказывает правдивость выводов о причастности семьи Гудковых к мошенническим схемам.