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16:10   4 Сентября 2019
Весь мир

Власти Судана впервые за десять лет сняли запрет на трансляцию «Би-би-си»

Власти Судана впервые за десять лет сняли запрет на трансляцию «Би-би-си»

Переходное правительству Судана разрешило британской телерадиовещательной корпорации «Би-би-си» возобновить радиовещание, отменив действовавший на протяжении десяти лет запрет.

Как сообщает в среду Федеральное агентство новостей (ФАН), до 2010 года арабская служба «Би-би-си» пользовалась в Судане огромной популярностью – ее аудитория превышала 10 миллионов человек.  Причиной для введения в 2010 году бывшим президентом Судана Омаром аль-Башироом запрета на радиовещание «Би-би-си» стал незаконный ввоз в африканскую страну спутникового оборудования.

По информации журналистов, военный совет принял решение об отмене запрета на вещание в Судане «Би-би-си» под давлением нового премьер-министра –Абдаллы Хамдока, который продолжительное время жил в Великобритании и учился там. Представители корпорации прибудут в Хартум в скором времени, и обсудят восстановление радиовещания с переходным правительством.  

«Мы очень оптимистичны в отношении того, что эта важная аудитория будет восстановлена, но есть путь», - заявил журналистам представитель «Би-би-си».

Власти Судана впервые за десять лет сняли запрет на трансляцию «Би-би-си»

Как отмечает ФАН, именно компания «Би-би-си» причастна к тому, что в Судане был создан позитивный образ «революции» - в апреле текущего года, на волне митинговой активности корпорация начала распространять в социальной сети фотографию девушки в белой одежде, которая, стоя на крыше автомобиля, вместе с протестующими пела «революционную» песню, быстро завоевавшую популярность среди суданцев. Девушку, чей образ вскоре стал символом суданских протестов, зовут Алаа Салах. В его раскрутке активное участие принимали западные средства массовой информации – CNN, RFI, France 24, The Guardian и «Би-би-си».

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Автор: Александр Люблинский
#политика #судан #африка #весь мир #би-би-си #радиовещание

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