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15:49   4 Сентября 2019
Весь мир

Правительство Сараджа попросило Совбез ООН принять санкции против Хафтара

Правительство Сараджа попросило Совбез ООН принять санкции против Хафтара

Осевшее в Триполи Правительство национального единства (ПНЕ) призвало Совет Безопасности ООН принять резолюции, запрещающие бомбардировки гражданских объектов в Ливии. 

Такой шаг сделало Министерство иностранных дел ПНЕ после атаки войск генерала Халифы Хафтара, возглавляющего Ливийскую национальную армию (ЛНА), на международный аэропорт Митига — единственный гражданский аэропорт, действующий в столице Ливии Триполи. Об этом сообщает издание Middle East Monitor.

ПНЕ также призвало ООН осудить тех, кто наносит удары по ливийским гражданским объектам. Правительство Фаиза Сараджа потребовало, чтобы международное сообщество включило инициаторов атак в списки санкций. Власти Триполи предполагают, что в таком случае войска Хафтара воздержатся от взятия объектов гражданской инфраструктуры. В захваченной силами Сараджа столице Ливии заявили о 11 зарегистрированных нападениях со стороны ЛНА на аэропорт Митига.

Правительство Сараджа попросило Совбез ООН принять санкции против Хафтара

Ранее сообщалось о возможных запрещенных оружейных поставках в Ливию. Несмотря на запрет Совбеза ООН от 1970 года на ввоз оружия в страну, эксперты подозревают Турцию в поставках вооружения войскам ПНЕ в Триполи и заявляют о поддержке Объединенными Арабскими Эмиратами армии Хафтара.

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Автор: Тимофей Булочкин
#ливия #африка #новости #весь мир #хафтар #сарадж

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