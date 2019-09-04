Правительство Сараджа попросило Совбез ООН принять санкции против Хафтара

Осевшее в Триполи Правительство национального единства (ПНЕ) призвало Совет Безопасности ООН принять резолюции, запрещающие бомбардировки гражданских объектов в Ливии.

Такой шаг сделало Министерство иностранных дел ПНЕ после атаки войск генерала Халифы Хафтара, возглавляющего Ливийскую национальную армию (ЛНА), на международный аэропорт Мит ига — единственный гражданский аэропорт, действующий в столице Ливии Триполи. Об этом сообщает издание Middle East Monitor.

ПНЕ также призвало ООН осудить тех, кто наносит удары по ливийским гражданским объектам. Правительство Фаиза Сараджа потребовало, чтобы международное сообщество включило инициаторов атак в списки санкций. Власти Триполи предполагают, что в таком случае войска Хафтара воздержатся от взятия объектов гражданской инфраструктуры. В захваченной силами Сараджа столице Ливии заявили о 11 зарегистрированных нападениях со стороны ЛНА на аэропорт Митига.