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 Нацбанк Грузии ужесточит монетарную политику

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15:36   4 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Нацбанк Грузии ужесточит монетарную политику

Нацбанк Грузии ужесточит монетарную политику

Национальный банк Грузии ужесточает монетарную политику из-за обесценивания лари. Регулятор заявил и о повышении ставки рефинансирования до 7% с 6,5% годовых.

Лари серьезно обесценился  с начала протестных акций  в Тбилиси и ввода туристического эмбарго. Официальный курс Нацбанка на 21-22 июня составлял 2,78 лари за доллар, то к 1 августа он обрушился до рекордных 2,9718 лари. На 4 сентября курс составляет 2,9683 лари. Суммарно нацвалюта обесценилась на 6,4%.

Регулятор подчеркнул готовность ужесточить монетарную политику до тех пор, пока давление со стороны обменного курса не снизится. Нацбанк пообещал следить за событиями и использовать все имеющиеся инструменты для обеспечения ценовой стабильности. Следующее заседание комитета по монетарной политике запланировано на 23 октября, однако регулятор может провести и внеочередное. 

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Автор: Арсений Аскольский
#грузия #нацбанк

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