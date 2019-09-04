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Власти Кузбасса рассказали о мерах для очистки воздуха

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15:34   4 Сентября 2019
Россия

Власти Кузбасса рассказали о мерах для очистки воздуха

Власти Кузбасса рассказали о мерах для очистки воздуха

Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области рассказал, какие меры будут предприняты для очистки воздуха в Новокузнецке, который вошел в список городов с самой загрязненной атмосферой.

В ведомстве напомнили, что Новокузнецк стал одним из 12 участников федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Согласно плану, к 2024 году объем выбросов вредных веществ должен сократиться на 22 процента.

«Причем уже к концу 2019 года планируется достичь снижения в четыре процента», — добавили в сообщении.

Сейчас между министерством природных ресурсов и экологии, Росприроднадзором, правительством региона и промышленными предприятиями Кузбасса заключены ряд соглашений. В них прописаны мероприятия по снижению количества загрязняющих выбросов.

Власти Кузбасса рассказали о мерах для очистки воздуха

«Специально созданный проектный комитет разработал комплексный план мероприятий по снижению выбросов в воздух города Новокузнецка до 2024 года», — продолжили в департаменте.

Проект оценили в 17,4 миллиарда рублей. В него входят пять направлений: «Транспорт», «Теплоэнергетика», «Промышленные предприятия», «Мониторинг» и «Прочие мероприятия». Ожидается, что к 2024 году они позволят снизить объем выбросов на более чем 56 тысяч тонн.

Власти Кузбасса рассказали о мерах для очистки воздуха

«РУСАЛ Новокузнецк» в рамках проекта продолжает реализовывать мероприятия, направленные на внедрение технологии «Экологический Содерберг». Благодаря природоохранным мероприятиям РУСАЛ планирует к 2024 году снизить выбросы в воздух на 2,9 тысячи тонн», — указали в публикации.

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Автор: Анна Манц
#экология #кузбасс #новокузнецк #нацпроекты

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