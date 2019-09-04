Украинский кабмин одобрил увольнение Кличко

Украинское правительство согласовало отставку мэры Киева Виталия Кличко с поста руководителя администрации города. Об этом стало известно 4 сентября из опубликованного в Facebook поста депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко.

«Киевское самоуправление — все», — сказал парламентарий.

Осталось дождаться, чтобы приказ об отставке Кличко подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Закон «О столице» разделяет должность мэра Киева и главы городской администрации. Мэр города получает пост по результатам выборов, а главу горадминистрации назначает глава государства.

СМИ начали писать о планах президента Украины уволить Кличко со второй должности еще в конце июля. Но в середине августа кабмин не стал согласовывать такое решение.

Ранее сообщалось, что Кличко решил баллотироваться на пост мэра Киева.