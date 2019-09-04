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15:24   4 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Украинский кабмин одобрил увольнение Кличко

Украинский кабмин одобрил увольнение Кличко

Украинское правительство согласовало отставку мэры Киева Виталия Кличко с поста руководителя администрации города. Об этом стало известно 4 сентября из опубликованного в Facebook поста депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко. 

«Киевское самоуправление — все», — сказал парламентарий. 

Осталось дождаться, чтобы приказ об отставке Кличко подписал президент Украины Владимир Зеленский. 

Закон «О столице» разделяет должность мэра Киева и главы городской администрации. Мэр города получает пост по результатам выборов, а главу горадминистрации назначает глава государства. 

СМИ начали писать о планах президента Украины уволить Кличко со второй должности еще в конце июля. Но в середине августа кабмин не стал согласовывать такое решение. 

Ранее сообщалось, что Кличко решил баллотироваться на пост мэра Киева.

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #политика #кличко #общество #весь мир

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