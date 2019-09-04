Польша ждет предложения РФ по поставкам газа после 2022 года

Глава польского энергетического концерна PGNiG Петр Вожняк в среду, 4 сентября, на полях международного экономического форума в Крынице-Здруй сообщил, что Варшава ждет предложения Москвы по поставкам российского газа после 2022 года. По его словам, Польша выслушает предложения российской энергетической компании «Газпром».

В 2018 году PGNiG импортировала из РФ на 6,4 процента или 0,62 миллиарда кубометров природного газа меньше, чем в 2017 году. Ранее Петр Вожняк заявил, что польский энергетический концерн не заключит новый контракт с «Газпромом», а старый истекает в 2022 году​​​.

Позже журналисты спросили у Вожняка о возможности продолжения сотрудничества с российской энергетической компанией. Глава PGNiG ответил, что концерн все таки ждет предложений от «Газпрома».

«У обеих сторон одинаковые права — мы можем предложить, нам могут предложить», — объяснил глава PGNiG.