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Польша ждет предложения РФ по поставкам газа после 2022 года

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15:20   4 Сентября 2019
Весь мир

Польша ждет предложения РФ по поставкам газа после 2022 года

Польша ждет предложения РФ по поставкам газа после 2022 года

Глава польского энергетического концерна PGNiG Петр Вожняк в среду, 4 сентября, на полях международного экономического форума в Крынице-Здруй сообщил, что Варшава ждет предложения Москвы по поставкам российского газа после 2022 года. По его словам, Польша выслушает предложения российской энергетической компании «Газпром».

В 2018 году PGNiG импортировала из РФ на 6,4 процента или 0,62 миллиарда кубометров природного газа меньше, чем в 2017 году. Ранее Петр Вожняк заявил, что польский энергетический концерн не заключит новый контракт с «Газпромом», а старый истекает в 2022 году​​​. 

Позже журналисты спросили у Вожняка о возможности продолжения сотрудничества с российской энергетической компанией. Глава PGNiG ответил, что концерн все таки ждет предложений от «Газпрома».

«У обеих сторон одинаковые права — мы можем предложить, нам могут предложить», — объяснил глава PGNiG.

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Автор: Анатолий Кубарев
#польша #газ #газпром #pgnig

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