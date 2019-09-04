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15:18   4 Сентября 2019
Россия

Одурачившие подельников Навальный и Соболь отметили их приговоры плясками на тату-пати

Одурачившие подельников Навальный и Соболь отметили их приговоры плясками на тату-пати

Блогер Алексей Навальный и его сторонница Любовь Соболь танцами отметили приговоры участникам столичных митингов, посетив открытие выставки тюремной татуировки, которую организовал Олег Навальный.

Накануне сразу несколько участников несогласованных акций получили реальные сроки от двух до пяти лет. Вместо того, чтобы поддержать фигурантов дела, что всегда обещает делать Навальный и его соратники, они отправились на тусовку, кадры с которой попали в соцсети и Telegram. 

Алексей Навальный с женой, а также Пётр Верзилов, Надя Толоконникова и Любовь Соболь побывали на вечеринке, где участники били татуировки и странно себя вели, фотографируясь для соцсетей в эпатажных нарядах.

Общественник Антон Красовский высказался, что сначала принял увиденные видеозаписи за подделку и монтаж, но потом задумался о том, что Навальному и его друзьям хватило совести устраивать «танцы на костях» и выставлять все в интернет. 

Подводя итоги летней «работы» оппозиции в столице, стало понятно, что блогер Алексей Навальный вместе со своими сторонниками активно пытался устранять конкурентов и массово подделывал подписи «избирателей». Ранее блогер Навальный оставил без поддержки осужденных участников несогласованных акций, к которым сам же и призывал, и не предложил им реальной помощи в решении проблем. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#навальный #соболь

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