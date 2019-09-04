Путин призвал дальневосточников жить современными реалиями

Президент России Владимир Путин негативно отозвался о тех, кто считает Дальний Восток, балластом, требующим вливания денег.

Эту тему в среду на заседании президиума Государственного совета, посвященного нацпрограмме развития Дальнего Востока, поднял в своем докладе глава Якутии Айсен Николаев. В частности, он вспомнил, как некоторое время назад часть населения задавалась вопросом – «Нужен ли Дальний Восток России?».

«Казалось бы, ответ на этот вопрос абсолютно сегодня очевиден. Но до недавнего времени многие дальневосточники не были в этом уверены. Ведь даже с высоких трибун порой звучало, что Дальний Восток – это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний», - заявил он.

В этот момент президент перебил докладчика словами:

«Не знаю, какие придурки так говорили».

В ответ Николаев уточнил, что подобные высказывания раздавались порядка 25 лет назад.

«Ну четверть века назад, мало ли кто. Давайте будем говорить о сегодняшнем дне», - предложил Путин.

Также глава государства добавил, что Дальний Восток необходимо сделать центром притяжения для граждан страны, а для этого должны быть созданы условия – построено жилье, поликлиники, школы, проведено благоустройство о созданы рабочие места.

Путин напомнил о демографической ситуации в регионе, которая по-прежнему внушает тревогу – численность население уменьшается.

«Правда, приток растет - это очевидный факт, это статистика. Приток растет, но этот приток не покрывает то количество людей, которое из региона уезжает», - добавил президент, подчеркнув, что необходимо предпринять кардинальные меры для социального развития Дальневосточного региона.