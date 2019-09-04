Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Власти Кузбасса рассказали о мерах для очистки воздуха

Власти Кузбасса рассказали о мерах для очистки воздуха

 Путин призвал дальневосточников жить современными реалиями

Путин призвал дальневосточников жить современными реалиями
Нацбанк Грузии ужесточит монетарную политику

Нацбанк Грузии ужесточит монетарную политику

Украинский кабмин одобрил увольнение Кличко

Украинский кабмин одобрил увольнение Кличко

Польша ждет предложения РФ по поставкам газа после 2022 года

Польша ждет предложения РФ по поставкам газа после 2022 года

Вооруженные силы Марокко получили партию военных автомобилей из США

Вооруженные силы Марокко получили партию военных автомобилей из США
Власти Кузбасса рассказали о мерах для очистки воздуха

Власти Кузбасса рассказали о мерах для очистки воздуха

 Путин призвал дальневосточников жить современными реалиями

Путин призвал дальневосточников жить современными реалиями
Нацбанк Грузии ужесточит монетарную политику

Нацбанк Грузии ужесточит монетарную политику

Украинский кабмин одобрил увольнение Кличко

Украинский кабмин одобрил увольнение Кличко

Польша ждет предложения РФ по поставкам газа после 2022 года

Польша ждет предложения РФ по поставкам газа после 2022 года

Вооруженные силы Марокко получили партию военных автомобилей из США

Вооруженные силы Марокко получили партию военных автомобилей из США
15:22   4 Сентября 2019
Россия

Путин призвал дальневосточников жить современными реалиями

Путин призвал дальневосточников жить современными реалиями

Президент России Владимир Путин негативно отозвался о тех, кто считает Дальний Восток, балластом, требующим вливания денег.

Эту тему в среду на заседании президиума Государственного совета, посвященного нацпрограмме развития Дальнего Востока, поднял в своем докладе глава Якутии Айсен Николаев. В частности, он вспомнил, как некоторое время назад часть населения задавалась вопросом – «Нужен ли Дальний Восток России?».

«Казалось бы, ответ на этот вопрос абсолютно сегодня очевиден. Но до недавнего времени многие дальневосточники не были в этом уверены. Ведь даже с высоких трибун порой звучало, что Дальний Восток – это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний», - заявил он.

В этот момент президент перебил докладчика словами:

«Не знаю, какие придурки так говорили».

В ответ Николаев уточнил, что подобные высказывания раздавались порядка 25 лет назад.

«Ну четверть века назад, мало ли кто. Давайте будем говорить о сегодняшнем дне», - предложил Путин.

Также глава государства добавил, что Дальний Восток необходимо сделать центром притяжения для граждан страны, а для этого должны быть созданы условия – построено жилье, поликлиники, школы, проведено благоустройство о созданы рабочие места.

Путин напомнил о демографической ситуации в регионе, которая по-прежнему внушает тревогу – численность население уменьшается.

«Правда, приток растет - это очевидный факт, это статистика. Приток растет, но этот приток не покрывает то количество людей, которое из региона уезжает», - добавил президент, подчеркнув, что необходимо предпринять кардинальные меры для социального развития Дальневосточного региона.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #политика #общество #николаев #дальний восток

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...