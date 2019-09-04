Путин призвал дальневосточников жить современными реалиями
Президент России Владимир Путин негативно отозвался о тех, кто считает Дальний Восток, балластом, требующим вливания денег.
Эту тему в среду на заседании президиума Государственного совета, посвященного нацпрограмме развития Дальнего Востока, поднял в своем докладе глава Якутии Айсен Николаев. В частности, он вспомнил, как некоторое время назад часть населения задавалась вопросом – «Нужен ли Дальний Восток России?».
«Казалось бы, ответ на этот вопрос абсолютно сегодня очевиден. Но до недавнего времени многие дальневосточники не были в этом уверены. Ведь даже с высоких трибун порой звучало, что Дальний Восток – это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний», - заявил он.
В этот момент президент перебил докладчика словами:
«Не знаю, какие придурки так говорили».
В ответ Николаев уточнил, что подобные высказывания раздавались порядка 25 лет назад.
«Ну четверть века назад, мало ли кто. Давайте будем говорить о сегодняшнем дне», - предложил Путин.
Также глава государства добавил, что Дальний Восток необходимо сделать центром притяжения для граждан страны, а для этого должны быть созданы условия – построено жилье, поликлиники, школы, проведено благоустройство о созданы рабочие места.
Путин напомнил о демографической ситуации в регионе, которая по-прежнему внушает тревогу – численность население уменьшается.
«Правда, приток растет - это очевидный факт, это статистика. Приток растет, но этот приток не покрывает то количество людей, которое из региона уезжает», - добавил президент, подчеркнув, что необходимо предпринять кардинальные меры для социального развития Дальневосточного региона.
Путин на президиуме Госсовета дал определение придуркам и предложил губернаторам жить реалиями 21 века pic.twitter.com/zndOf9UkwA— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 4 сентября 2019 г.