Глава Гонконга отказалась от вызвавшего протесты законопроекта об экстрадиции

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам окончательно отзывает законопроект об экстрадиции. Об этом она сообщила во время телеобращения к жителям города, пишет South China Morning Post в среду, 4 сентября.

Напомним, законопроект внесли на рассмотрение властей еще в апреле. Если бы его приняли, то всех подозреваемых в совершении уголовных преступлений в Китае, могли бы экстрадировать на материковую часть страны.

«Правительство официально отзовет законопроект, чтобы полностью развеять опасения общественности», — сказала Лам.

Она добавила, что руководство города начнет прямой диалог с людьми, чтобы добиться стабилизации обстановки.

Законопроект об экстракции вызвал в Гонконге массовые протесты. Они длились 13 недель и повергли район в кризис. Местные жители посчитали, что закон могут использовать в политических целях. Позже манифестанты стали выходить на улицы с другими лозунгами.

В июне Лам приостановила рассмотрение законопроекта, но не стала его отменять.