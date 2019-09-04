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15:01   4 Сентября 2019
Весь мир

Глава Гонконга отказалась от вызвавшего протесты законопроекта об экстрадиции

Глава Гонконга отказалась от вызвавшего протесты законопроекта об экстрадиции

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам окончательно отзывает законопроект об экстрадиции. Об этом она сообщила во время телеобращения к жителям города, пишет South China Morning Post в среду, 4 сентября.

Напомним, законопроект внесли на рассмотрение властей еще в апреле. Если бы его приняли, то всех подозреваемых в совершении уголовных преступлений в Китае, могли бы экстрадировать на материковую часть страны.

«Правительство официально отзовет законопроект, чтобы полностью развеять опасения общественности», — сказала Лам.

Она добавила, что руководство города начнет прямой диалог с людьми, чтобы добиться стабилизации обстановки.

Глава Гонконга отказалась от вызвавшего протесты законопроекта об экстрадиции

Законопроект об экстракции вызвал в Гонконге массовые протесты. Они длились 13 недель и повергли район в кризис. Местные жители посчитали, что закон могут использовать в политических целях. Позже манифестанты стали выходить на улицы с другими лозунгами.

В июне Лам приостановила рассмотрение законопроекта, но не стала его отменять.

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Автор: Арсений Аскольский
#гонконг #закон об экстрадиции

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