Комиссия ГД по вмешательству в дела РФ использует журналистские расследования
Глава комиссии Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев в среду, 4 сентября, в ходе заседания сообщил, что комиссия использует в работе журналистские расследования. По его словам, обратились СМИ с просьбой использовать итоги расследований, которые они проводили, ведь вопросы вмешательства во внутренние дела России и разжигание протестных акций — тема не новая.
«Многие СМИ проводили собственные расследования, есть материалы», — объяснил Василий Пискарев.
Комиссия проанализирует статьи также, как и другие поступающие материалы. Главная задача — выработать законодательные инициативы по защите суверенитета РФ.
Комиссия по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ направит приглашение послу США в РФ Хантсману для пояснения, почему в официальных аккаунтах диппредставительства была размещена информация о маршруте несанкционированной акции в Москве. https://t.co/lWsEGCRiAC— Государственная Дума (@dumagovru) 4 сентября 2019 г.