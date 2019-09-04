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14:52   4 Сентября 2019
Россия

Комиссия ГД по вмешательству в дела РФ использует журналистские расследования

Комиссия ГД по вмешательству в дела РФ использует журналистские расследования

Глава комиссии Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев в среду, 4 сентября, в ходе заседания сообщил, что комиссия использует в работе журналистские расследования. По его словам, обратились СМИ с просьбой использовать итоги расследований, которые они проводили, ведь вопросы вмешательства во внутренние дела России и разжигание протестных акций — тема не новая.

«Многие СМИ проводили собственные расследования, есть материалы», — объяснил Василий Пискарев.

Комиссия проанализирует статьи также, как и другие поступающие материалы. Главная задача — выработать законодательные инициативы по защите суверенитета РФ. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#государственная дума #сми #общество #вмешательство

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