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15:14   4 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Мэр Тбилиси назвал неприемлемыми разговоры, что Грузии не нужны российские туристы

Мэр Тбилиси назвал неприемлемыми разговоры, что Грузии не нужны российские туристы

Грузия всегда готова принять туристов из любых государств. Разговоры о том, что стране не нужны российские туристы, являются неприемлемыми. Такое мнение выразил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Он отметил, что к счастью, подобные мысли звучат лишь в узких политических кругах.

«Мы готовы принять туристов из всех стран так, чтобы их безопасность в стране или в городе максимально была обеспечена. В первую очередь это является важным для развития экономики нашего города и страны», — сказал Каладзе. 

Объявивший о своей отставке премьер Грузии Мамука Бахтадзе ранее заявил, что из-за отсутствия российских туристов экономика страны потеряла 60 миллионов долларов.

Напомним, временный запрет на воздушные перевозки россиян в Грузию начал действовать 8 июля. Тогда же вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиалиний на территорию России. Ограничительные меры были введены после того, как в конце июня несколько тысяч человек устроили в Тбилиси антироссийский митинг.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #туризм #грузия #тбилиси

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