Мэр Тбилиси назвал неприемлемыми разговоры, что Грузии не нужны российские туристы

Грузия всегда готова принять туристов из любых государств. Разговоры о том, что стране не нужны российские туристы, являются неприемлемыми. Такое мнение выразил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Он отметил, что к счастью, подобные мысли звучат лишь в узких политических кругах.

«Мы готовы принять туристов из всех стран так, чтобы их безопасность в стране или в городе максимально была обеспечена. В первую очередь это является важным для развития экономики нашего города и страны», — сказал Каладзе.

Объявивший о своей отставке премьер Грузии Мамука Бахтадзе ранее заявил, что из-за отсутствия российских туристов экономика страны потеряла 60 миллионов долларов.

Напомним, временный запрет на воздушные перевозки россиян в Грузию начал действовать 8 июля. Тогда же вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиалиний на территорию России. Ограничительные меры были введены после того, как в конце июня несколько тысяч человек устроили в Тбилиси антироссийский митинг.