Вооруженные силы Марокко получили партию военных автомобилей из США

Королевские вооруженные силы Марокко получили 50 военных и грузовых автомобилей из США. Об этом сообщалось на официальном сайте ведомства, пишет в среду марокканское информационное издание MWN.

По информации СМИ, страны заключили более широкое соглашение на поставку военной техники. Полученные автомобили — это лишь первый этап контракта. США планируют отправить еще 50 военных ТС и грузовиков тактической перевозки. Второй этап соглашения начнется в ближайшие недели.

«В настоящее время 50 американских грузовиков для перевозки тактических грузов отправляются в Марокко из США. В ближайшие недели будет отправлена ​​еще 50 грузовиков », — сказано в заявлении на сайте ведомства.

Отмечается, что помимо транспортировки марокканских войск грузовики будут использоваться как щиты от легкого оружия, минометных бомб и артиллерийских снарядов. Новые ТС должны укрепить потенциал марокканских сухопутных войск.

Закупка партии военных авто демонстрирует развитие сотрудничества между Вашингтоном и Рабатом в области безопасности, но это не единственный аспект оборонного сотрудничества между странами. Так, Марокко считается самым сильным союзником США в Северной Африке в борьбе с терроризмом и радикализацией.