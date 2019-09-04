Немецкую телерадиокомпанию DW могут лишить аккредитации в РФ

Глава комиссии Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев в среду, 4 сентября, сообщил, что немецкую телерадиокомпанию Deutsche Welle могут лишить аккредитации за несоблюдение российских законов. По его словам, ГД надеется, что представители DW придут и дадут пояснения.

«Но формально такое право за нами остается», — ответил Пискарев на вопрос журналистов о возможности обращения в соответствующую структуру с просьбой лишить СМИ аккредитации.

На заседание пригласили шеф-редактора московского бюро DW. Однако в главном офисе Deutsche Welle ответили, что коммуникация с политическими институтами находится исключительно в компетенции генеральной дирекции немецкой телерадиокомпании, а сотрудники московского бюро не обладают необходимыми полномочиями в этом вопросе.