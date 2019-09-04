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14:25   4 Сентября 2019
Россия

Более 20 тысяч детей будут развивать таланты в Центре медиаискусств, открытом Бегловым

Более 20 тысяч детей будут развивать таланты в Центре медиаискусств, открытом Бегловым

Более 20 тысяч детей будут развивать свои таланты в Центре медиаискусств, который в Санкт-Петербурге открыл Александр Беглов. В современном, технически оснащённом для детей пространстве, ребята смогут изучать цифровую и мультимедийную среду. 

Открытие Центра прошло в среду, 4 сентября. Врио губернатора Александр Беглов побывал на площадке и пообщался с учениками и педагогами. По словам Беглова, в центре есть современная техника, там смогут заниматься абсолютно все дети. В глазах будущих учеников Александр Беглов увидел восхищение и интерес к появившейся площадке. Он выразил уверенность, что дети с маленького возраста должны привыкать к высокому уровню и раскрывать свои способности благодаря этому. 

Более 20 тысяч детей будут развивать таланты в Центре медиаискусств, открытом Бегловым

Основное отличие нового Центра от уже существующих в том, что в нём есть современная цифровая среда. Именно она раскроет детские таланты в области разных видов искусств. При этом ученики будут обучаться в творческой атмосфере, что немаловажно.

В течение первого года работы Центра реализуют сразу 19 обучающих программ. Ребят обучат не только тележурналистике, фотоискусству, видеомонтажу и графическому дизайну. Здесь также открыты направления диджеинга и основ электронной музыки, урбанистики, студия визуальных искусств и многое другое. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#санкт-петербург #беглов

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