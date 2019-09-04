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14:38   4 Сентября 2019
Россия

Путин поручил разработать программу развития Сахалина

Путин поручил разработать программу развития Сахалина

Глава государства Владимир Путин поручил направить на остров Сахалин комиссию представителей федеральных министерств. Она должна будет разработать совместно с федеральными властями программу развития региона.

Российский лидер заявил об этом в среду, 4 сентября, во время заседания президиума Госсовета, посвященного национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года.

Кроме того, Путин призвал проанализировать на Сахалине состояние аварийного жилья.

«Я с коллегами поговорю в Москве и такое поручение правительству дам, к вам комиссия приедет. Дополнительно проанализируйте состояние этого аварийного фонда (жилья) и подготовьте программу вместе с федеральным правительством по поддержке Сахалина», — сказал он.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #жилье #сахалин

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