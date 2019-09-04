Путин поручил разработать программу развития Сахалина

Глава государства Владимир Путин поручил направить на остров Сахалин комиссию представителей федеральных министерств. Она должна будет разработать совместно с федеральными властями программу развития региона.

Российский лидер заявил об этом в среду, 4 сентября, во время заседания президиума Госсовета, посвященного национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года.

Кроме того, Путин призвал проанализировать на Сахалине состояние аварийного жилья.