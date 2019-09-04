Путин поручил разработать программу развития Сахалина
Глава государства Владимир Путин поручил направить на остров Сахалин комиссию представителей федеральных министерств. Она должна будет разработать совместно с федеральными властями программу развития региона.
Российский лидер заявил об этом в среду, 4 сентября, во время заседания президиума Госсовета, посвященного национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года.
Кроме того, Путин призвал проанализировать на Сахалине состояние аварийного жилья.
«Я с коллегами поговорю в Москве и такое поручение правительству дам, к вам комиссия приедет. Дополнительно проанализируйте состояние этого аварийного фонда (жилья) и подготовьте программу вместе с федеральным правительством по поддержке Сахалина», — сказал он.