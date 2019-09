Специалисты рассказали о разрушительных последствиях урагана «Дориан»

Жертвами разрушительного урагана «Дориан», который бушует у Восточного побережья США, стали семь человек. Часть Багамских островов оказалась под водой, в ряде штатов введен режим ЧС. Специалисты из США Норвегии считают, что «Дориан» может оказаться столь же разрушительным, как и печально известная «Катрина» 2005 года,

Премьер Багамских островов заявил о беспрецедентном ущербе. По данным Красного Креста, около 13 тысяч домов разрушены частично или полностью. Режим ЧС действует в штатах Джорджия, Флорида, Северная и Южная Каролина.

По словам метеоролога Национальной службы погоды США Дженнифер МакНатт, сезон атлантических ураганов длится с 1 июня по 30 ноября, сейчас он находится на пике. Об этом сообщает «360».

This aerial footage of the Bahamas shows the destruction from Hurricane Dorian on Great Abaco Island https://t.co/y8mtZjZRBA pic.twitter.com/ajUn8rNqij