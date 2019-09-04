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14:38   4 Сентября 2019
Весь мир

Специалисты рассказали о разрушительных последствиях урагана «Дориан»

Специалисты рассказали о разрушительных последствиях урагана «Дориан»

Жертвами разрушительного урагана «Дориан», который бушует у Восточного побережья США, стали семь человек. Часть Багамских островов оказалась под водой, в ряде штатов введен режим ЧС. Специалисты из США Норвегии считают, что «Дориан» может оказаться столь же разрушительным, как и печально известная «Катрина» 2005 года,

Премьер Багамских островов заявил о беспрецедентном ущербе. По данным Красного Креста, около 13 тысяч домов разрушены частично или полностью. Режим ЧС действует в штатах Джорджия, Флорида, Северная и Южная Каролина.

По словам метеоролога Национальной службы погоды США Дженнифер МакНатт, сезон атлантических ураганов длится с 1 июня по 30 ноября, сейчас он находится на пике. Об этом сообщает «360».

Норвежский метеоролог Энн Софи Далоз отметила, что в случае с «Дорианом» аномально теплые воды Атлантики способствовали возникновению такого сильного урагана. Эксперт напомнила, что «Дориан» достигает скорости 300 километров в час. Его медленное движение опасно тем, что оннабирает больше влаги из моря и, следовательно, будет больше осадков.

«Мы можем ожидать таких же убытков и последствий, как и после «Катрины», — считает метеоролог.

При этом оценивать потери от урагана пока сложно. Страховщикам он может обойтись в 25 миллиардов долларов. По данным экономистов, если стихия не спадет, то потери от «Дориана» могут превысить 90 миллиардов долларов. Ущерб от урагана «Катрина» в 2005 году составил 108 миллиардов долларов.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #ураган #багамы

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