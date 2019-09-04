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14:30   4 Сентября 2019
Россия

Петербург получит почти 10 миллиардов рублей на помещения под школы и детсады

Петербург получит почти 10 миллиардов рублей на помещения под школы и детсады

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому город получит свыше 9,7 миллиарда рублей на выкуп помещений под школы и детские сады. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на администрацию Северной столицы 4 сентября.

Документ, по сути, одобрил заключение соглашения между Петербургом и министерством просвещения России. Теперь город получит межбюджетный трансферт, который позволит уже в этом году приобрести здания и помещения под учебные заведения.

Ожидается, что к концу 2019 года в городе на Неве появится не менее 24 организаций дошкольного образования и четыре общеобразовательные школы. Достижение такой цели благоприятно скажется на густонаселенных районах города, которые испытывают нехватку мест в социальных объектах данной сферы.

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Автор: Анна Манц
#петербург #беглов #школа #детсад #минпросвещения

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