Беглову в Петербурге нравится стрелка Васильевского острова

Временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова в среду, 4 сентября, в ходе открытия центра медиаискусств пригласили поучаствовать в прямом эфире в местной радиорубке и пообщаться с юными воспитанниками учреждения. Беглов ответил на интересующие их вопросы.

Дети спросили у врио губернатора о любимом месте в Северной столице. Александр Беглов ответил, что все любит в Петербурге, но особенно выделяет стрелку Васильевского острова, передают «Невские новости».

Ранее врио петербургского главы открыл новую площадку структурного подразделения академии талантов – центр медиаискусств, в котором дети раскроют творческие способности в области искусства.