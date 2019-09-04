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14:18   4 Сентября 2019
Россия

Беглову в Петербурге нравится стрелка Васильевского острова

Беглову в Петербурге нравится стрелка Васильевского острова

Временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова в среду, 4 сентября, в ходе открытия центра медиаискусств пригласили поучаствовать в прямом эфире в местной радиорубке и пообщаться с юными воспитанниками учреждения. Беглов ответил на интересующие их вопросы.

Дети спросили у врио губернатора о любимом месте в Северной столице. Александр Беглов ответил, что все любит в Петербурге, но особенно выделяет стрелку Васильевского острова, передают «Невские новости». 

Ранее врио петербургского главы открыл новую площадку структурного подразделения академии талантов – центр медиаискусств, в котором дети раскроют творческие способности в области искусства.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #петербург #общество #беглов

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