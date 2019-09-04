Тунис готовится к президентским выборам в условиях политического раскола

Тунис готовится к предстоящим досрочным выборам, которые запланированы через две недели. Всего за президентское кресло будут бороться 26 кандидатов.

Эксперты уверены, что эти выборы отличаются от гонки 2014 года сильной раздробленностью политических партий, а также отсутствием ожиданий определенного результата. Особенно сильные разногласия у представителей левых и центристских сил.

Выборы были перенесены с ноября на 15 сентября в связи с кончиной лидера Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси в конце июля. Предвыборная кампания официально стартовала в понедельник, 2 сентября.