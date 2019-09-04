Комиссия Госдумы по вмешательству в дела РФ пригласит руководство Deutsche Welle

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ пригласит на заседание руководство телерадиокомпании Deutsche Welle. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев в среду, 4 сентября.

По его словам, на сегодняшнее заседание пригласили шеф-редактора московского бюро Deutsche Welle Инго Маннтойфель, но он не пришел. Пискрев подчеркнул, что вопросы остались неразрешенными.

«Мы намерены обратиться к руководству «Немецкой волны» с просьбой прибыть к нам на комиссию. Мы здесь их радушно примем и получим ответы, на вопросы которые нас интересуют», — заявил он.

Парламентарий напомнил, что призывы к жителям столицы выходить на несанкционированные акции — нарушение закона. Пискарев отметил, что комиссии намерена получить по этому поводу пояснения от руководства Deutsche Welle. СМИ аккредитовано в Москве, а значит должно исполнят российские законы, приводит его слова ФАН.

Ранее Deutsche Welle в письме думской комиссии заявила, что сотрудники московского бюро не имеют необходимые полномочиями для коммуникации с политическими институтами. Отмечалось, что для участия в заседании комиссии нет и правовой возможности, так как Deutsche Welle подотчетна немецким надзорным органам.