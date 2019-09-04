Москва готова к выборам 8 сентября, заявил глава Мосгоризбиркома

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что столица готова к проведению выборов в Мосгордуму 8 сентября, на случай возможных провокаций предусмотрены все меры.

Горбунов заявил, что все территориальные избирательные комиссии и открытые избирательные участки будут оснащены видеокамерами. Видеонаблюдения не будет только в больницах и СИЗО: 78 москвичей, временно содержащихся в изоляторе, планируют проголосовать, уточнил глава МГИК.

«Совместно с органами исполнительными власти решили все вопросы, связанные с оснащением избирательных участков, подходов к ним, совместно с правоохранительными органами проработаны все вопросы, связанные с безопасностью на избирательных участках. Предусмотрены меры на случай провокаций, совместно со штабами ГУВД, прокуратуры, силовых структур, МЧС», — заявил Горбунов по видеосвязи с Центризбиркомом.

Также решены вопросы о голосовании людей под домашним арестом: из 600 человек 240 написали заявление на предоставление возможности проголосовать. Досрочно проголосовали в Москве 0,16% от общего количество избирателей, уточнил Горбунов.

Несогласованные протестные акции, организованные экс-кандидатами в московские депутаты Любовью Соболь, Ильей Яшиным и Дмитрием Гудковым прошли в центре столицы 27 июля и 3 августа. Бывшим кандидата отказали в регистрации из-за превышенного количество «бракованных» подписей, поданных в избиркомы за их выдвижение: у Соболь в подписных листах выявили автографы умерших людей и подделанные подписи, рисовкой которых занимались специально нанятые люди. После этого представители «независимой оппозиции» начали выводить молодежь на несанкционированные митинги, закончившиеся уголовными делами для участников и административными для организаторов.