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13:59   4 Сентября 2019
Россия

Ударивший росгвардейца во время массовых беспорядков Кирилл Жуков получил три года колонии

Ударивший росгвардейца во время массовых беспорядков Кирилл Жуков получил три года колонии

Участник несанкционированной акции 27 июля Кирилл Жуков получил три года колонии общего режима по решению Тверского суда Москвы. Об этом 4 сентября сообщает РИА Новости.

Во время акции протеста Жуков ударил росгвардейца по шлему. Суд признал его виновным по статье о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. 

«Назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — произнесла приговор судья Мария Сизинцева.

Отмечается, что прокурор просил для подсудимого 4,5 года колонии. 

По данным следствия, правоохранитель «испытал физическую боль» от удара Жукова по шлему. Максимальный срок наказания за такое преступление — пять лет колонии. Активист свою вину не признал. 

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Автор: Олег Королев
#россия #политика #росгвардия #жуков #общество #протесты #27 июля

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