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15:14   4 Сентября 2019
Россия

Политолог призвал кандидатов в Мосгордуму активнее общаться с москвичами

Политолог призвал кандидатов в Мосгордуму активнее общаться с москвичами

Политолог Павел Данилин, автор ресурса «Кандидат 2019», заявил о 446 обращениях, поступивших к кандидатам в Мосгордуму от жителей столицы через сайт.

Для переизбирающихся или медийных кандидатов созданный Данилиным «Кандидат 2019» стал практически онлайн-приемной, где оставляют свои наказы и пожелания москвичи.

«У Алексея Шапошникова и Антона Молева  их [наказов] по 6. У других действующих в среднем по 4-5, за редкими исключениями. Отвечают, кстати, тоже активнее всех», – отметил политолог на своей странице в Facebook.

При этом действующим депутатам пишут индивидуальные наказы, а их соперникам задают общие вопросы, некоторые из которых отдельные баллотирующиеся оставляют без ответа. Например, проигнорировали обращения москвичей Дарья Беседина (выдвигается самовыдвиженцем по 8 округу вместе с кандидатами Вадимом Куминым от КПРФ, Ольгой Паниной от СР, Василием Власовым от ЛДПР, Еленой Луговской от Партии Роста и самовыдвиженкой Екатериной Копейкиной), Илья Свиридов и Елена Шувалова (самовыдвиженец и кандидатка от КПРФ по 44 округу, соперничающие с Екатериной Нечаевой от ЛДПР и самовыдвиженкой Надеждой Шалимовой).

Политолог призвал кандидатов в МГД активнее общаться с москвичами

Нередко избиратели напоминают в своих наказах о неудовлетворительной работе хозяйственных структур. В пример приводились плохая уборка подъездов, отсутствие пандусов и уличного освещения. Помимо жалоб, избиратели вносят и собственные предложения для кандидатов в депутаты. Так одна москвичка выдвинула следующую инициативу: 

«К примеру, одна гражданка буквально завалила самых разных кандидатов требованием обустроить курсы для женщин по самообороне. Причем с цифрами: сколько лет их требуют, сколько женщин стало жертвами за эти годы, — в общем, люди подошли к делу серьезно», – сообщает Данилин.

Политолог обратил внимание и на локальную специфику городских проблем — в ЦАО поступают жалобы на точечную застройку, а в ВАО москвичи говорят о плохом качестве воздуха. Данилин призвал кандидатов активнее пользоваться возможностями сайта «Кандидат 2019» для продуктивного общения с избирателями.

Политолог призвал кандидатов в МГД активнее общаться с москвичами

Шапошников идет в Мосгордуму по 12-ому округу, его соперники - Александр Ефимов (КПРФ), эсер Никита Янковой, Максим Ефимов (ЛДПР), Павел Трофимов (Коммунисты России). 

Молев идет в МГД по 16-ому округу. Его соперники - Александра Андреева (КПРФ), Михаил Тимонов (СР), Вера Косова (ЛДПР), самовыдвиженец Александра Андреева, Татьяна Гордиенко (Коммунисты России). 

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Автор: Тимофей Булочкин
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