Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Власти Кузбасса рассказали о мерах для очистки воздуха

Власти Кузбасса рассказали о мерах для очистки воздуха

 Путин призвал дальневосточников жить современными реалиями

Путин призвал дальневосточников жить современными реалиями
Нацбанк Грузии ужесточит монетарную политику

Нацбанк Грузии ужесточит монетарную политику

Украинский кабмин одобрил увольнение Кличко

Украинский кабмин одобрил увольнение Кличко

Польша ждет предложения РФ по поставкам газа после 2022 года

Польша ждет предложения РФ по поставкам газа после 2022 года

Вооруженные силы Марокко получили партию военных автомобилей из США

Вооруженные силы Марокко получили партию военных автомобилей из США
Власти Кузбасса рассказали о мерах для очистки воздуха

Власти Кузбасса рассказали о мерах для очистки воздуха

 Путин призвал дальневосточников жить современными реалиями

Путин призвал дальневосточников жить современными реалиями
Нацбанк Грузии ужесточит монетарную политику

Нацбанк Грузии ужесточит монетарную политику

Украинский кабмин одобрил увольнение Кличко

Украинский кабмин одобрил увольнение Кличко

Польша ждет предложения РФ по поставкам газа после 2022 года

Польша ждет предложения РФ по поставкам газа после 2022 года

Вооруженные силы Марокко получили партию военных автомобилей из США

Вооруженные силы Марокко получили партию военных автомобилей из США
14:16   4 Сентября 2019
Россия

Шойгу рассказал о новой стадии развития отношений между РФ и Китаем

Шойгу рассказал о новой стадии развития отношений между РФ и Китаем

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что благодаря лидерам России и Китая отношения между странами получили новую стадию развития. Об этом глава Минобороны РФ рассказал в рамках встречи с заместителем председателя Центрального военного совета Китая Чжан Юся.

По словам Сергея Шойгу, для России Китай — это главный стратегический партнер на международной арене. Кроме того, в этом году страны отмечают 70 лет с момента установления дипломатических отношений между РФ и КНР. 

Шойгу отметил, что новая стадия развития отношений стала возможной благодаря президенту России Владимиру Путину и его коллеге Си Цзиньпину. Глава российского министерства обороны подчеркнул, что новый виток развития получит и оборонная отрасль. По его словам, Россия и Китай постоянно проводят совместные мероприятия по оперативной и боевой подготовке, а также налаживают контакты между генштабами и военными училищами и учебными заведениями.

Глава Минобороны напомнил, что в 2019 году состоялось пять встреч Путина и Цзиньпина, это означает, что такие дружеские отношения между лидерами выражают основательность двусторонних отношений. Министр подытожил, что Россия и КНР успешно сотрудничают по военной линии в рамках ШОС и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. 

Шойгу рассказал о новой стадии развития отношений между РФ и Китаем

Накануне Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Минобороны Франции Флоранс Парли. В рамках беседы стороны обсудили подготовку российско-французского совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате «2 + 2». В минувший понедельник, 2 сентября, он побывал в Санкт-Петербурге с рабочим визитом, где открыл филиал Пансиона воспитанниц Минобороны. Глава оборонного ведомства отметил инновационность методов, используемых в пансионе, а также заявил, что учебное заведение продолжит традиции Смольного института. 

Ранее стало известно, что российское министерство обороны обустраивает в Сирии авиабазу Хмеймим и военно-морскую базу в порту Тартус, где появятся объекты для ремонта судов. Сергей Шойгу отметил, что главной целью станет защита и поддержание боеготовности вооружения и спецтехники военного контингента России. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#шойгу

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...