Шойгу рассказал о новой стадии развития отношений между РФ и Китаем

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что благодаря лидерам России и Китая отношения между странами получили новую стадию развития. Об этом глава Минобороны РФ рассказал в рамках встречи с заместителем председателя Центрального военного совета Китая Чжан Юся.

По словам Сергея Шойгу, для России Китай — это главный стратегический партнер на международной арене. Кроме того, в этом году страны отмечают 70 лет с момента установления дипломатических отношений между РФ и КНР.

Шойгу отметил, что новая стадия развития отношений стала возможной благодаря президенту России Владимиру Путину и его коллеге Си Цзиньпину. Глава российского министерства обороны подчеркнул, что новый виток развития получит и оборонная отрасль. По его словам, Россия и Китай постоянно проводят совместные мероприятия по оперативной и боевой подготовке, а также налаживают контакты между генштабами и военными училищами и учебными заведениями.

Глава Минобороны напомнил, что в 2019 году состоялось пять встреч Путина и Цзиньпина, это означает, что такие дружеские отношения между лидерами выражают основательность двусторонних отношений. Министр подытожил, что Россия и КНР успешно сотрудничают по военной линии в рамках ШОС и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Накануне Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Минобороны Франции Флоранс Парли. В рамках беседы стороны обсудили подготовку российско-французского совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате «2 + 2». В минувший понедельник, 2 сентября, он побывал в Санкт-Петербурге с рабочим визитом, где открыл филиал Пансиона воспитанниц Минобороны. Глава оборонного ведомства отметил инновационность методов, используемых в пансионе, а также заявил, что учебное заведение продолжит традиции Смольного института.

Ранее стало известно, что российское министерство обороны обустраивает в Сирии авиабазу Хмеймим и военно-морскую базу в порту Тартус, где появятся объекты для ремонта судов. Сергей Шойгу отметил, что главной целью станет защита и поддержание боеготовности вооружения и спецтехники военного контингента России.