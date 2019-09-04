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13:31   4 Сентября 2019
Россия

Путин заявил, что демография на Дальнем Востоке не улучшается

Путин заявил, что демография на Дальнем Востоке не улучшается

Президент РФ Владимир Путин считает, что прогресса в демографической ситуации на Дальнем Востоке пока нет.

Российский глава заявил, что на данный момент этот «важнейший индикатор» пока находится в «тревожной красной зоне». Об этом сообщают РИА Новости.

Ранее сообщалось, что одной из главных тем выступления Путина на заседании Восточного экономического форума 5 сентября во Владивостоке будет ускорение социально-экономического развития Дальнего Востока.

Президент намерен призвать иностранных инвесторов к сотрудничеству в российских бизнес-проектах, сообщит о планах по поводу региональной экономической интеграции и по вопросу безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также речь пойдет о  принципах свободной торговли на правовой основе ВТО и о недопустимости санкций, мешающих нормальной торговле и экономической динамике.

Путин заявил, что демография на Дальнем Востоке не улучшается

2 сентября глава РФ посетил Иркутскую область, где наблюдал за продвижением восстановительных работ после наводнений. После этого Путин направился в монгольский Улан-Батор для встречи с руководством Монголии.

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Автор: Тимофей Булочкин
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