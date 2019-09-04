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13:28   4 Сентября 2019
Россия

РФ готова выступить гарантом соглашения между США и талибами в Афганистане

РФ готова выступить гарантом соглашения между США и талибами в Афганистане

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова в среду, 4 сентября, сообщила, что Москва готова выступить гарантом выполнения соглашения между США и представителями радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане в случае обращения сторон.

По ее словам, РФ подтвердила готовность выступить в роли гаранта в выполнении упомянутого соглашения, если американская сторона и талибы этого попросят. Также Москва готова приложить максимальные усилия для скорейшего запуска мирного процесса в Афганистане.

«Естественно, мы используем все собственные возможности для содействия этому», — сказала Захарова. 

Завершился девятый раунд переговоров между Вашингтоном и движением талибов в Катаре, но все равно отсутствует однозначный ответ на вопрос о том, достигли ли стороны окончательных договоренностей или нет. Министерство иностранных дел РФ ждет официального подтверждения информации, поэтому у Москвы еще нет содержания проекта американо-талибского соглашения.

США и талибы рассчитывают согласовать сроки вывода американских войск из Афганистана в обмен на гарантии не использовать афганские территории для нападения на Вашингтон или другие страны. Официальный Кабул в переговорах не участвует, хотя Вашингтон настаивал, что афганские власти должны присутствовать на окончательном урегулировании.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #афганистан #мид рф

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