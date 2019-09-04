РФ готова выступить гарантом соглашения между США и талибами в Афганистане
Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова в среду, 4 сентября, сообщила, что Москва готова выступить гарантом выполнения соглашения между США и представителями радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане в случае обращения сторон.
По ее словам, РФ подтвердила готовность выступить в роли гаранта в выполнении упомянутого соглашения, если американская сторона и талибы этого попросят. Также Москва готова приложить максимальные усилия для скорейшего запуска мирного процесса в Афганистане.
«Естественно, мы используем все собственные возможности для содействия этому», — сказала Захарова.
Завершился девятый раунд переговоров между Вашингтоном и движением талибов в Катаре, но все равно отсутствует однозначный ответ на вопрос о том, достигли ли стороны окончательных договоренностей или нет. Министерство иностранных дел РФ ждет официального подтверждения информации, поэтому у Москвы еще нет содержания проекта американо-талибского соглашения.
США и талибы рассчитывают согласовать сроки вывода американских войск из Афганистана в обмен на гарантии не использовать афганские территории для нападения на Вашингтон или другие страны. Официальный Кабул в переговорах не участвует, хотя Вашингтон настаивал, что афганские власти должны присутствовать на окончательном урегулировании.
???? #Live: #Брифинг официального представителя #МИД России М.В.Захаровой по текущим вопросам внешней политики. https://t.co/gg71tste5Q— МИД России ???????? (@MID_RF) 4 сентября 2019 г.