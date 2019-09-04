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15:17   4 Сентября 2019
Россия

Питерская «оппозиция» решила напомнить о себе лживой книжкой о первомайских погромах

Питерская «оппозиция» решила напомнить о себе лживой книжкой о первомайских погромах

Петербургская оппозиция выпускает книгу, посвященную первомайскому шествию на Невском проспекте. Авторы утверждают, что полиция вела себя незаконно, однако факты говорят об обратном.

Автором книги является социолог Владимир Костюшев. В основу его доклада легло расследование инициативной группы, которая утверждает, что на шествии якобы не было никаких провокаций.

Политолог Алексей Ломов считает, что майские события были так же искусственно созданы, как и летние протесты в Москве. Об этом пишет «ПолитЭксперт».

«Провокации 1 мая, безусловно, были. Это видно на многочисленных видео. И были люди, которые этими провокациями руководили», — заявил он.

Более того, провокации были продуманы заранее. Например, участникам советовали в случае чего падать на землю на глазах у журналистов, чтобы представители СМИ успевали это запечатлеть. Также это объясняет то и дело звучавшие ругательства, грубые лозунги, мат.

Ломов подчеркнул, что в данной ситуации правоохранители действовали максимально корректно. 

«Я сам не очень люблю некоторые перегибы со стороны полиции, но закон одинаков для всех, и стражи порядка должны реагировать. В противном случае однажды утром мы проснемся в государстве, где тебя никто не сможет защитить», – добавил политолог.

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Автор: Виктория Разумовская
#оппозиция #петербург #первомай

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