Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Власти Кузбасса рассказали о мерах для очистки воздуха

Власти Кузбасса рассказали о мерах для очистки воздуха

 Путин призвал дальневосточников жить современными реалиями

Путин призвал дальневосточников жить современными реалиями
Нацбанк Грузии ужесточит монетарную политику

Нацбанк Грузии ужесточит монетарную политику

Украинский кабмин одобрил увольнение Кличко

Украинский кабмин одобрил увольнение Кличко

Польша ждет предложения РФ по поставкам газа после 2022 года

Польша ждет предложения РФ по поставкам газа после 2022 года

Вооруженные силы Марокко получили партию военных автомобилей из США

Вооруженные силы Марокко получили партию военных автомобилей из США
Власти Кузбасса рассказали о мерах для очистки воздуха

Власти Кузбасса рассказали о мерах для очистки воздуха

 Путин призвал дальневосточников жить современными реалиями

Путин призвал дальневосточников жить современными реалиями
Нацбанк Грузии ужесточит монетарную политику

Нацбанк Грузии ужесточит монетарную политику

Украинский кабмин одобрил увольнение Кличко

Украинский кабмин одобрил увольнение Кличко

Польша ждет предложения РФ по поставкам газа после 2022 года

Польша ждет предложения РФ по поставкам газа после 2022 года

Вооруженные силы Марокко получили партию военных автомобилей из США

Вооруженные силы Марокко получили партию военных автомобилей из США
14:06   4 Сентября 2019
Россия

ФАН раскрыл западный след в суданской революции

ФАН раскрыл западный след в суданской революции

«Федеральное агентство новостей» провело расследование, чтобы понять, кто стоял за свержением президента Судана  Омара аль-Башира.

Напомним, что с декабря прошлого года в африканской республике стартовали «хлебные митинги». Как следует из названия, жители Судана вышли на протест из-за повышения цен на хлеб. В итоге, мирные демонстрации переросли в беспорядки и погромы с требованием отставки действующего правительства.

Стоит отметить, что специалисты российского Фонда защиты национальных ценностей неоднократно предупреждали о надвигающемся кризисе и даже давали рекомендации, как его избежать. Но это было проигнорировано. Ухудшение ситуации привело к роспуску правительства, а 11 апреля этого года после «революции Барабанов» аль Башира отправили в отставку и взяли под домашний арест. Суданцы это восприняли как собственную победу, однако это не совсем так.

ФАН раскрыл западный след в суданской революции

В ситуацию вновь вмешался Запад. Причем иностранцы даже не пытались прикрыть свою деятельность. С начала протестов западные политтехнологи активно формировали позитивные образы оппозиционеров, финансировали беспорядки и предоставляли техническую и информационную поддержку.

Среди митингующих массово распространялись способы обхода интернет-блокировки, а также раздавали контакты таких именитых медиа-ресурсов, как CNN, The New York Times и «Би-би-си». Одним из самых известных «символов» суданских протестов стала девушка по имени Алаа Салах.

ФАН раскрыл западный след в суданской революции

Она получила известность после того, как 8 апреля в Twitter опубликовали подозрительно удачный снимок. На нем Салах в белой одежде поет «революционную» песню, стоя на крыше автомобиля в окружении протестующих. На видео того же момента отчетливо слышно слово «thoura», что в переводе означает революция. Данная композиция была популярна на беспорядках 2018 и 2013 годов.

Как следствие, сеть заполонили снимки и видео с ней, а также рисунки. Пользователи нарекли ее «женщина в белом», «статуя Свободы Судана» и «икона Судана». Мгновенная популярность пришла к девушке не случайно, здесь постарались, в том числе, «Би-Би-Си», RFI, France 24 и CNN. The Guardian отличился больше всех, взяв у Салах интервью прямо в день отставки аль Башира.

Стоит обратить внимание и на одежду девушки, которая заметно отличается от наряда других протестующих. Местный источник отметил, что так одевались мамы и бабушки нынешнего поколения в период с 1960 по 1980 годы, когда выходили на протесты по поводу военных диктатур. Можно предположить, что именно этим и воспользовались специалисты по имиджу нового «символа».

Оппозиционный источник, пожелавший остаться анонимным, заметил, что общество Судана никогда бы не признало Салах символом революции в силу своих традиций и религии. К тому же, не дает покоя тот факт, что суданская «статуя Свободы» создала аккаунт в Twitter только 8 апреля, хотя, по ее словам, она участвует в акциях с самого начала — декабря 2018 года.

ФАН раскрыл западный след в суданской революции

Вместе с тем, подавляющее число оппозиционеров было замечено в связях с западными странами. Слишком много совпадений, чтобы верить в то, что в Судане нет «руки Запада». Не исключено, что события стали только первым этапом развала республики, через которую можно подобрать к рукам весь регион.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Читайте полную версию на сайте «Федеральное агентство новостей»
Автор: Анна Манц
#расследование #запад #судан #революция #фан #вмешательство

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...