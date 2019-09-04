«Федеральное агентство новостей» провело расследование, чтобы понять, кто стоял за свержением президента Судана Омара аль-Башира.

Напомним, что с декабря прошлого года в африканской республике стартовали «хлебные митинги». Как следует из названия, жители Судана вышли на протест из-за повышения цен на хлеб. В итоге, мирные демонстрации переросли в беспорядки и погромы с требованием отставки действующего правительства.

Стоит отметить, что специалисты российского Фонда защиты национальных ценностей неоднократно предупреждали о надвигающемся кризисе и даже давали рекомендации, как его избежать. Но это было проигнорировано. Ухудшение ситуации привело к роспуску правительства, а 11 апреля этого года после «революции Барабанов» аль Башира отправили в отставку и взяли под домашний арест. Суданцы это восприняли как собственную победу, однако это не совсем так.

В ситуацию вновь вмешался Запад. Причем иностранцы даже не пытались прикрыть свою деятельность. С начала протестов западные политтехнологи активно формировали позитивные образы оппозиционеров, финансировали беспорядки и предоставляли техническую и информационную поддержку.

Среди митингующих массово распространялись способы обхода интернет-блокировки, а также раздавали контакты таких именитых медиа-ресурсов, как CNN, The New York Times и «Би-би-си». Одним из самых известных «символов» суданских протестов стала девушка по имени Алаа Салах.

Она получила известность после того, как 8 апреля в Twitter опубликовали подозрительно удачный снимок. На нем Салах в белой одежде поет «революционную» песню, стоя на крыше автомобиля в окружении протестующих. На видео того же момента отчетливо слышно слово «thoura», что в переводе означает революция. Данная композиция была популярна на беспорядках 2018 и 2013 годов.

Как следствие, сеть заполонили снимки и видео с ней, а также рисунки. Пользователи нарекли ее «женщина в белом», «статуя Свободы Судана» и «икона Судана». Мгновенная популярность пришла к девушке не случайно, здесь постарались, в том числе, «Би-Би-Си», RFI, France 24 и CNN. The Guardian отличился больше всех, взяв у Салах интервью прямо в день отставки аль Башира.

La mujer de la fotografía es Alaa Salah, una estudiante de Ingeniería de 22 años, de Jartum (Sudán). El movimiento pacifico por la democracia en este país africano es liderado por mujeres valientes como ella y, a día de hoy, más de 100 activistas han muerto (????: Lana H. Haroun) pic.twitter.com/L6TUskbqW3 — Becario en Hoth (@becarioenhoth) June 13, 2019

Стоит обратить внимание и на одежду девушки, которая заметно отличается от наряда других протестующих. Местный источник отметил, что так одевались мамы и бабушки нынешнего поколения в период с 1960 по 1980 годы, когда выходили на протесты по поводу военных диктатур. Можно предположить, что именно этим и воспользовались специалисты по имиджу нового «символа».

Оппозиционный источник, пожелавший остаться анонимным, заметил, что общество Судана никогда бы не признало Салах символом революции в силу своих традиций и религии. К тому же, не дает покоя тот факт, что суданская «статуя Свободы» создала аккаунт в Twitter только 8 апреля, хотя, по ее словам, она участвует в акциях с самого начала — декабря 2018 года.

Вместе с тем, подавляющее число оппозиционеров было замечено в связях с западными странами. Слишком много совпадений, чтобы верить в то, что в Судане нет «руки Запада». Не исключено, что события стали только первым этапом развала республики, через которую можно подобрать к рукам весь регион.