Милонов раскритиковал «оппозицию» за спаивание молодежи на первомайском митинге

Презентация книги Владимира Костюшева «В защиту человеческого достоинства», посвященная расследованию разгона шествия 1 мая 2019 года, пройдет в Петербурге. ФАН попыталось разобраться в том, насколько правдивы обвинения либералов в репрессиях «кровавого режима».

Агенство обратилось к депутату Госдумы Виталию Милонову за комментарием по поводу безобразий, которые устроили оппозиционеры 1 мая во время митинга.

По мнению депутата, первого мая так называемая оппозиция накачала петербургскую молодежь наркотиками, а также «мотивировала» алкоголем. Несмотря на то, что мероприятие было согласовано, участники провоцировали полицию и устроили стычки. Оппозиция пыталась показать картинку, что власть якобы подавляет инакомыслие, считает депутат.

« Они [оппозиция] опоили участников, накормили их наркотой. Наркоты у них куча, потому что сам [депутат Законодательного собрания Петербурга Максим] Резник — сам законченный наркоман. Его давным-давно нужно выгнать из депутатов», — считает член нижней палаты парламента.

Милонов считает, что наркотики митингующим раздал Резник вместе со своими соратниками. Учитывая, что в шествии чаще всего участвует молодежь, которой нужно куда-то выплескивать «бунтарский дух», они с радостью приняли экстази «или сожрали какие-то там спиды». Он также подчеркнул, что именно поэтому люди подрались с полицией — они были «накачаны наркотой».

Депутат в заключении добавил, что Резника нужно лишить депутатского статуса. Он подчеркнул, что нарктики и протесты — вещи несовместимые. То же самое можно сказать о наркотиках и депутатстве, сказал Милонов.