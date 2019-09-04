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13:42   4 Сентября 2019
Россия

Милонов раскритиковал «оппозицию» за спаивание молодежи на первомайском митинге

Милонов раскритиковал «оппозицию» за спаивание молодежи на первомайском митинге

Презентация книги Владимира Костюшева «В защиту человеческого достоинства», посвященная расследованию разгона шествия 1 мая 2019 года, пройдет в Петербурге. ФАН попыталось разобраться в том, насколько правдивы обвинения либералов в репрессиях «кровавого режима». 

Агенство обратилось к депутату Госдумы Виталию Милонову за комментарием по поводу безобразий, которые устроили оппозиционеры 1 мая во время митинга. 

По мнению депутата, первого мая так называемая оппозиция накачала петербургскую молодежь наркотиками, а также «мотивировала» алкоголем. Несмотря на то, что мероприятие было согласовано, участники провоцировали полицию и устроили стычки. Оппозиция пыталась показать картинку, что власть якобы подавляет инакомыслие, считает депутат. 

« Они [оппозиция] опоили участников, накормили их наркотой. Наркоты у них куча, потому что сам [депутат Законодательного собрания Петербурга Максим] Резник  — сам законченный наркоман. Его давным-давно нужно выгнать из депутатов», — считает член нижней палаты парламента.

Милонов объяснил, почему молодежь неадекватно вела себя на митинге 1 мая

Милонов считает, что наркотики митингующим раздал Резник вместе со своими соратниками. Учитывая, что в шествии чаще всего участвует молодежь, которой нужно куда-то выплескивать «бунтарский дух», они с радостью приняли экстази «или сожрали какие-то там спиды». Он также подчеркнул, что именно поэтому люди подрались с полицией  — они были «накачаны наркотой». 

Депутат в заключении добавил, что Резника нужно лишить депутатского статуса. Он подчеркнул, что нарктики и протесты — вещи несовместимые. То же самое можно сказать о наркотиках и депутатстве, сказал Милонов. 

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Автор: Олег Королев
#россия #политика #милонов #общество

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