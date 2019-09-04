РФ и Индия хотят расширить авиасообщение между странами

Российский лидер Владимир Путин в среду, 4 сентября, встретился с индийским премьер-министром Нарендра Моди во Владивостоке на Восточном экономическом форуме. Согласно совместному завлечению, РФ и Индия хотят расширить прямое авиасообщение между странами. Сейчас регулярные рейсы Москва — Нью-Дели выполняет российская авиакомпания «Аэрофлот».

«Стороны договорились рассмотреть возможность расширения прямого пассажирского и грузового авиасообщения, в том числе между различными регионами РФ и Индии», — говорится в заявлении.

Путин и Моди обсудили совершенствование транспортной инфраструктуры. По их словам, необходимо развить международный транспортный коридор «Север-Юг». Основной акцент сделали на укреплении грузовой базы, совершенствовании и улучшении предоставляемых транспортно-логистических услуг.

Также президент РФ и премьер Индии обсудили, как упростить документооборот и перейти на электронную форму, внедрить в перевозочный процесс цифровые технологий и спутниковую навигацию.