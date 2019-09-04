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Умер фотограф Питер Линдберг
13:12   4 Сентября 2019
Россия

Гибель двух пилотов разбившегося в Ставрополье Су-25 подтвердили в Минобороны

Гибель двух пилотов разбившегося в Ставрополье Су-25 подтвердили в Минобороны

Спасатели обнаружили тела пилотов разбившегося в Ставропольском крае штурмовика Су-25УБ. Об этом 4 сентября информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона. Информацию также подтвердили в Минобороны России. 

По информации СМИ, погибших летчиков нашли в кабине воздушного судна. Во время падения она ушла под землю на глубину более трех метров. Позже кабину извлекли из образовавшейся воронки. 

Во вторник Су-25УБ, выполнявший полет без боекомплекта, потерпел крушение. Самолет нашли в 38 километрах к юго-западу от Буденновска. Во время удара об землю штурмовик полностью разрушился. Самолет ВКС РФ выполнял плановый полет, в котором отрабатывал высший пилотаж. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #су-25

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