Гибель двух пилотов разбившегося в Ставрополье Су-25 подтвердили в Минобороны

Спасатели обнаружили тела пилотов разбившегося в Ставропольском крае штурмовика Су-25УБ. Об этом 4 сентября информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона. Информацию также подтвердили в Минобороны России.

По информации СМИ, погибших летчиков нашли в кабине воздушного судна. Во время падения она ушла под землю на глубину более трех метров. Позже кабину извлекли из образовавшейся воронки.

Во вторник Су-25УБ, выполнявший полет без боекомплекта, потерпел крушение. Самолет нашли в 38 километрах к юго-западу от Буденновска. Во время удара об землю штурмовик полностью разрушился. Самолет ВКС РФ выполнял плановый полет, в котором отрабатывал высший пилотаж.