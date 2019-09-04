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Премьер Судана призвал не пытаться повлиять на процесс назначения министров

Премьер Судана призвал не пытаться повлиять на процесс назначения министров

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Умер фотограф Питер Линдберг
12:59   4 Сентября 2019
Весь мир

Премьер Судана призвал не пытаться повлиять на процесс назначения министров

Премьер Судана призвал не пытаться повлиять на процесс назначения министров

Новый премьер Судана Абдалла Хамдок осудил любые попытки попытаться повлиять на его решение при назначении временных министров африканского государства.

Издание «ZanzibarLeo» сообщает, что Хамдок раскритиковал составленный на основе квот список кандидатов, который был представлен «Силами за свободу и перемены». Он отметил свою приверженность критериям отбора министров, которые способствуют восстановлению мира и безопасности в Судане.

На данный момент только семь человек стали членами кабмина. 

Ситуация в Судане обострилась в конце прошлого года. Тогда по стране прокатилась волна акций протеста из-за повышения цен на бензин. Митинги закончились смещением лидера страны Омара аль-Башира в апреле этого года.

В августе 2019 года Военный Совет Судана и оппозиционная коалиция подписали Конституционную декларацию о переходном правительстве. Она действительна в течение трех лет и трех месяцев. Позже стало известно, что лидеры протестов от должностей в правительстве отказались.

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Автор: Виктория Разумовская
#политика #судан #африка

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