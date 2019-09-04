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12:55   4 Сентября 2019
Россия

Памфилова заявила о высокой конкуренции на выборах 8 сентября

Памфилова заявила о высокой конкуренции на выборах 8 сентября

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова считает, что конкуренция на предстоящих выборах будет высокой. Об этом она заявила на заседании в среду, 4 сентября. 

«На довыборы депутатов Государственной думы – девять кандидатов на один мандат. На выборах высших должностных лиц – порядка пяти кандидатов», — отметила глава Центризбиркома.

По словам Памфиловой, от высокой и качественной конкуренции между кандидатами выиграют избиратели по результатам голосования. 

Единый день голосования состоится в воскресенье, 8 сентября. Выборы различного уровня пройдут в 85 российский регионах. В 16 регионах прямым голосованием изберут руководителей. В трех столицах регионов предстоит выбрать глав муниципальных образований. 

Всего 8 сентября откроются около 49 тысяч избирательных участков. В местах временного пребывания избирателей (больницы, вокзалы, места содержания под стражей, суда) образованы 1 037 участков. Также откроются 30 цифровых избирательных участков и три участка для электронного дистанционного голосования.

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Автор: Арсений Аскольский
#выборы #цик

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