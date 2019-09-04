Пафмилова отметила низкий процент отказов в регистрации кандидатов на выборы

Председатель ЦИК Элла Памфмилова заявила о беспрецедентно низком отказе в регистрации кандидатов на выборах в 2019 году. Об этом 4 сентября сообщает РИА Новости.

По информации СМИ, на выборы было выдвинуто 118 тысяч 583 кандидата на всех уровнях. По словам Памфиловой, избиркомы зарегистрировали свыше 91% кандидатов.

«Восьмого сентября в избирательные бюллетени будут включены около 105,5 тысячи кандидатов, что составит с учетом того, что некоторые выбыли, 89 процентов от выдвинутых кандидатов», — отметила она.

Глава ЦИК отметила, что утрата статуса некоторых кандидатов во время избирательной кампании не связана с отказами. Она добавила, что отказ в регистрации получили только шесть процентов кандидатов. Она объяснила, что оставшиеся пять процентов людей либо не предоставили документов, либо отказались участвовать в компании личным причинам.

Напомним, около шести тысяч избирательных кампаний пройдут в единый день голосования 8 сентября во всех 85 субъектах РФ. Памфилова добавила, что в списки избирателей вошли более 56 миллионов человек.