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12:38   4 Сентября 2019
Россия

Путин и Моди предложили реформировать Совбез ООН

Путин и Моди предложили реформировать Совбез ООН

Российский лидер Владимир Путин в среду, 4 сентября, встретился с индийским премьер-министром Нарендра Моди во Владивостоке на Восточном экономическом форуме. Президент РФ и премьер Индии призвали к реформе Совета Безопасности ООН, которая отразит современные глобальные реалии.

Согласно заявлению Владимира Путина и Нарендра Моди  по итогам ХХ российско-индийского саммита, Москва и Нью-Дели считают, если реформировать СБ ООН, тогда постоянно действующий орган организации станет более представительным, эффективным и действенным в решении вопросов как международного мира, так и безопасности.

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Автор: Анатолий Кубарев
#путин #реформа #совбез оон #моди

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