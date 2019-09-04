Путин и Моди предложили реформировать Совбез ООН

Российский лидер Владимир Путин в среду, 4 сентября, встретился с индийским премьер-министром Нарендра Моди во Владивостоке на Восточном экономическом форуме. Президент РФ и премьер Индии призвали к реформе Совета Безопасности ООН, которая отразит современные глобальные реалии.

Согласно заявлению Владимира Путина и Нарендра Моди по итогам ХХ российско-индийского саммита, Москва и Нью-Дели считают, если реформировать СБ ООН, тогда постоянно действующий орган организации станет более представительным, эффективным и действенным в решении вопросов как международного мира, так и безопасности.